Nuevo golpe al narcotráfico en Pehuajó: 4 detenidos y secuestro importante de narcóticos.

Un nuevo golpe al tráfico de drogas ilícitas ha sido asestado, ésta vez por la Justicia Federal de Pehuajó. En una maniobra operativa que se extendió por tres jornadas, y que comprendió allanamientos en Pehuajó, la zona y hasta la demora de un micro de larga distancia, en el que se transportaba uno de los investigados, se ha desarrollado un exitoso dispositivo, llevado adelante por detectives de la DDI local, auxiliados por otras fuerzas. Se secuestraron estupefacientes, vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación incriminatoria y se procedió a la detención de varias personas, que por éstas horas eran indagados por el Juez Federal que llevó adelante la causa.

La compleja investigación se extendió por alrededor de un año y medio, y permitió desintegrar la organización, cuyos proveedores operaban desde CABA y el Conurbano bonaerense, con elementos que operaban de satélites en Pehuajó y la región.

Las pesquisas, entre otras cosas, permitieron acreditar que al menos dos personas de Pehuajó, con vínculo de pareja, y cuyas identidades se mantendrá en reserva por cuestiones legales, obtenían la sustancia narcótica, en éste caso clorhidrato de cocaína de máxima pureza, en CABA y el conurbano, para distribuirlo en Pehuajó por sistema de delívery, mediante la utilización de motocicletas. Simultáneamente una operatoria similar era efectuada por una mujer de la localidad de Daireaux, que también terminó detenida en un allanamiento.

Los detectives de la DDI, en el decurso de las tareas investigativas, efectuaron decenas de seguimientos de los investigados, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Registraron la entrega de la droga y confirmaron su destino final en Pehuajó. Un centenar de horas de escuchas telefónicas, y el estudio de las comunicaciones, fueron dando cuerpo a la prueba.

Finalmente el día viernes, pudo detectarse el traslado de los narcóticos, por parte de uno de los involucrados, en éste caso una mujer, en un micro de larga distancia desde Liniers a Pehuajó. Agentes de la DDI, simulando ser pasajeros, hicieron el seguimiento controlado de la sospechada, y otros aguardaron su arribo frente a la estación de servicio Axion de ruta 5 y acceso San Martín.

La Policía de Seguridad Vial y la Patrulla Rural cooperaron con el despliegue. En el lugar, sobre las 22.00 horas se hizo el primer procedimiento de interceptación y registro, en el que terminaron detenidos la mujer y su pareja cómplice, que la esperaba en un automóvil.

En el procedimiento se comprobó que la sospechosa trasladaba cocaína oculta en un bolso, en tanto que su pareja fue sorprendido con una balanza digital en uno de los bolsillos del pantalón. En simultáneo con ésta operatoria, la DDI allanó la vivienda de la pareja de Pehuajó y un objetivo en la ciudad de Daireaux.

En Pehuajó se secuestró, entre otros elementos, las dos motocicletas que eran utilizadas como medios de locomoción para la entrega de la droga, y sustancia de corte y en Daireaux, una importante suma de dinero en pesos, que guardaba la investigada, una mujer de 27 años. Las tres personas terminaron detenidas e incomunicadas por el Juez Federal; se encuentran alojadas en la sede de la DDI.

La operatoria continuó, y el día domingo a la madrugada, S.S. ordenó a la DDI cuatro nuevos allanamientos en CABA y el conurbano. Allí se logró la detención del proveedor principal de la droga, un hombre de 37 años, en cuyo poder se halló clorhidrato de cocaína en importantes cantidades.

Fuente e imágenes: Radio Magica Pehuajo

En uno de los objetivos la policía halló más de medio kilogramo de la sustancia prohibida, lista para ser comercializada. Además pudieron localizarse y secuestrarse los dos vehículos automotores con el que el proveedor se movilizaba e intercambiaba habitualmente en ocasiones de las entregas, un vehículo VW gol y un Suzuki fun.

El resultado final de la investigación federal es el desmembramiento total de la organización, con sus actores detenidos y un interesante secuestro de clorhidrato de cocaína. De momento los involucrados se hallaban incomunicados por el Juez Federal, y en instancias de ser recibidos en audiencia para sus correspondientes declaraciones indagatorias.