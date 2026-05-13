CPR 9 de Julio advierte de posibles estafas en campos

Informa CPR 9 de Julio, motivo de la viralización de comunicado por parte oficina de prensa de la Superintendencia de Seguridad Rural, en los grupos de alerta temprana donde se encuentran involucradas entidades rurales a nivel provincial y titular de CPR, respecto a falsos censistas y/o entrevistadores pertenecientes al gremio UATRE en la zona rural partido 9 de Julio y limítrofes, se estableció mediante consultas personales con Delegación local 9 de julio, como así también Sr. Rodrigo Esponda, delegado regional RENATRE de la localidad de Junín y sr. Ramon Espíndola, delegado regional UATRE de la localidad de pergamino, mismos informan que personal de esas entidades fehacientemente realizan censos y entrevistas en el partido y zonas aledañas, siendo los colaboradores designados Marina Almeida – UATRE y JUAN LAZA – RENATRE, quienes estarán movilizándose en vehículo pick up Alaskan – Renault, color blanca, dominio AH742ZX; no obstante ello no se garantiza que no exista otras personas que con ardid se presenten como inspectores, lo cual al momento no se ha constatado, poniéndose a disposición dicho CPR para eventualidades.- Fdo. Comisario Inspector CATTURETTI Mario Sebastián, teléfono de contacto 2317-431100.-