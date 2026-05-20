La Revolución de Mayo se mezclara con glorias del Automovilismo deportivo en 9 de Julio

El AutomotoClub Nuevejuliense informo que este próximo fin de semana largo estará cargado de actividad automovilística, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, con propuestas que combinarán historia, espectáculo y competencia en la ciudad de Nueve de Julio.

Según se describe, la programación comenzará el viernes 22 de mayo desde las 18 horas con una gran exposición de vehículos de las agrupaciones “Glorias del TC” e “Inmortales del TC” en la Plaza Belgrano.



Allí, vecinos y fanáticos podrán disfrutar de cerca de entre 35 y 40 autos históricos que forman parte de distintas épocas del Turismo Carretera argentino, en una propuesta abierta al

público y pensada para toda la familia.

La actividad continuará el sábado en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio, donde desde las 10 y hasta las 17 horas se desarrollará la acción en pista. Se espera la presencia de aproximadamente 25

vehículos pertenecientes a “Glorias del TC” y unos 30 autos de “Inmortales del TC”, brindando una jornada especial para los amantes de la historia grande del automovilismo nacional, informaron en una gacetilla de prensa.

Sin embargo la intensidad del automovilismo deportivo se trasladara al domingo 24 desde las 14:00 hs con entrenamientos y el lunes 25 de mayo, desde las 9:00 hs, donde competirán las divisionales del Turismo Promocional, que desembarcarán en el autódromo Guillermo “Yoyo” Maldonado para disputar una nueva fecha de su calendario.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de un gran espectáculo del automovilismo zonal, con distintas competencias, que caracteriza a una de las categorías más convocantes de la región.

El publico podra acceder a entrenamientos, clasificaciones y finales que formarán parte de un cronograma que promete mantener la emoción de principio a fin en cada salida a pista.