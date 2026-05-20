Intransitable: Lo que tendría que hacerse en 20 minutos demanda 2 a 3 días

A no ser quienes a diario tienen que transitar los caminos rurales del partido de 9 de Julio, donde hacerlo conlleva toda una sorpresa, mucho mas en estos días de cosecha, por el estado de intransitabilidad, en el resto de la sociedad no se les pasa por la mente, que luego de la terrible inundación del 2025, aun hay vías rurales totalmente imposible de transitarlas, por la presencia de agua.

Imágenes como las que acompañan este articulo periodístico llegaron este martes a nuestra redacción, son del Cuartel 12 de Octubre- Bacacay, donde una masa de agua no solo cubre campos productivos, también anega caminos rurales.



Las imágenes fueron tomadas por dron por parte del personal de la Cooperativa Eléctrica de French, que en un relevamiento sobre el estado de la red eléctrica rural, se sorprendieron tanto Ud. como quien es escribe. Eso si quien no se sorprende es la clase política del partido de 9 de Julio.

En un dialogo radial en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Fabricio Bonello, jefe de distribución de la Cooperativa Eléctrica de French, comento «estamos como toda la gente del campo, como toda la gente que depende de los caminos, muy preocupados porque ya casi a 1 año de esta situación hídrica hoy nos encontramos con estas imágenes que son demasiado preocupante.

«Una realidad que nos cuesta enfrentar, sobre todo por lo que viene. Imagínate que viene el invierno, aguas estancadas que no tienen movimiento y en esto de hacer un relevamiento con el tema de las líneas, es ver en qué condiciones están, en esto de poder obviamente ver en qué posibilidades poder repararlas», comento.

Acerca del trabajo realizado en la mañana de ayer martes 19, las mismas son en la zona de Bacacay, Loncagua, Estancia Santa Rosa, campos de Lalor, en si son grandes extensiones de campos que están bajo agua una zona donde el año pasado nosotros tuvimos que enfrentar una situación bastante complicada por las profundidades que había sobre todo en la parte del agua.

Sobre la presencia de la masa hídrica dijo que esta estancada, no corre y si bien el canal la Sofia (Mones Cazon) esta muy cargado, en algún lugar esta rota una pared y desborda, y el agua sigue acumulada, en la cual tenemos que hacerle mantenimiento a esas líneas y nos encontramos con esta situación.

En el mientras tanto por esos caminos tapados de agua como muestran las imágenes hay otras personas que a diario tienen que tomar otra opción para llegar al campo, en varios casos son empleados rurales que viven en el lugar y se exponen a posibles accidentes.

Volviendo al trabajo de las Cooperativa Eléctrica de French en el medio rural, Bonello informo que en esa zona se trata de un trayecto de 20 kms de líneas, y lo que debería realizarse el recorrido de observación se hace en tan solo 20 minutos, en la situación como esta, hoy la tenemos que hacer en dos o tres días, y el costo que ello conlleva no solo de revisar, sino también en dar respuesta al usuario.