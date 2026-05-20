Sial China: Federación Agraria Argentina y la Cámara Feedlot destacan el trabajo del IPCVA en China

Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), y Fernando Storni, presidente de la Cámara Feedlot, participan junto al IPCVA en la Sial Shanghái 2026.

“Estamos acompañando al IPCVA desde la Federación Agraria como productores primarios de carne y viendo cómo se generan los espacios de comercialización de los productos que nosotros hacemos todos los días, esa carne que se posiciona cada vez más en el mundo por su calidad, por la forma en que la producimos”, afirmó Sarnari.

“Es importante ver cómo cada día se abren más posibilidades -agregó-, y hay que estar en estos lugares donde se generan efectivamente los negocios y se hacen las aperturas comerciales que nos permiten a los productores argentinos tener la posibilidad de la comercialización final de nuestro producto”.

“También mantuvimos varias reuniones con importadores y con parte del gobierno chino para seguir ajustando las cuestiones comerciales que nos dan la posibilidad de seguir creciendo”, puntualizó en referencia a los encuentros que se llevaron a cabo en Beijing con la Cámara China de Alimentos (CFNA), importadores y autoridades del Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM).

“Así que es muy importante acompañar al IPCVA en esas gestiones”, concluyó.

Por su parte, Fernando Storni remarcó: “Una vez más, desde la Cámara Argentina de Feedlot decidimos participar en la Sial Shanghái, acompañando al IPCVA y a las empresas frigoríficas que son, en definitiva, nuestros clientes dentro del sector ganadero de la terminación de hacienda a corral.

“También estamos viendo cómo está la demanda de carne terminada a grano y la promoción de otros países sobre este tipo de carne que en el futuro va a ser cada vez más importante”, sostuvo.

En tanto, Rafael Mortarotti, directivo de la Cámara Feedlot, destacó la organización del Pabellón Argentine Beef: “Vemos nuevamente un hermoso stand del IPCVA, más amplio que el año anterior, muy bien distribuido, muy bien ubicado. Realmente se está haciendo un trabajo muy interesante en la difusión de nuestras carnes en todo el mundo, un trabajo profundo del IPCVA para poder conectar compradores y vendedores”.

El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, valoró el acompañamiento de entidades como Federación Agraria y la Cámara Feedlot “nos permite transmitir a los aportantes las acciones que se llevan a cabo en forma permanente para el crecimiento de toda la cadena de ganados y carnes”, remarcó.