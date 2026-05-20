Pulso Tierra: la convocatoria con faros de largo alcance de Federación Agraria Argentina

Con invitación especial y cobertura de gastos para asociados de Abopa, el próximo viernes 29 de mayo Federación Agraria Argentina (FAA) realizará la primera edición de Pulso Tierra, un nuevo evento técnico pensado para productores, jóvenes, profesionales y actores de toda la cadena agropecuaria.

La jornada se llevará a cabo en Las Cúpulas, Predio Ferial Córdoba, con entrada libre y gratuita e inscripción previa en Pulso Tierra.

Con un formato dinámico e innovador, se propone un espacio de capacitación, tecnología, networking y experiencias aplicadas, orientado especialmente a pequeños y medianos productores, agricultores familiares y jóvenes rurales.

Durante toda la jornada habrá conferencias breves, demostraciones AgTech, espacios comerciales y actividades de vinculación para acercar herramientas concretas y nuevas tecnologías al campo argentino.

“Queremos generar un espacio donde los productores puedan encontrarse con herramientas útiles, incorporar conocimiento y pensar cómo adaptarnos a los cambios tecnológicos que ya están transformando la producción”, señaló la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari.

El encuentro estará organizado en distintos módulos: Pulso Conferencias, Pulso AgTech, Pulso Comercial, Pulso Encuentro y Pulso Fogón, combinando capacitación, innovación, intercambio y un cierre cultural con identidad federal.

Desde FAA destacaron que Pulso Tierra busca recuperar los tradicionales eventos técnicos de la entidad, ahora con una impronta renovada, participativa y orientada al futuro del agro.

Los cupos son limitados y la inscripción para el público ya se encuentra abierta en www.pulsotierra.com.ar

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Fundación ArgenINTA, Agricultores Federados Argentinos (AFA) y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Además de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa), otras entidades del periodismo agropecuario de todo el país participarán del encuentro.

Para asociados con cuota el día

La invitación formal desde FAA es para cinco asociados de Abopa que deseen participar de Pulso Tierra, el encuentro sobre conocimiento, tecnología, negocios, vínculos y cultura que realizará la entidad gremial el venidero viernes 29 de mayo.

Se prevé la cobertura de transporte, comidas y alojamiento (para una noche, incluso) para realizar la cobertura del evento.

Los interesados pueden comunicarse con Mónica Gallo (+54 9 2314 61-6192), integrante de la CD de Abopa, para terminar de coordinar la asistencia.

La única condición para el asociado de Abopa es tener la cuota al día.

El link para acreditarse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbmxIXzcxBKwgNjza5Tb4WAmcYnhQ6rAB-b9XHaM7H5Y0sfg/viewform

El link para bajar el programa completo

Pulso Tierra / Federación Agraria Argentina