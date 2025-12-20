Nuevas autoridades en el Automoto Club Nuevejuliense

En la noche de este ultimo jueves se llevó a cabo la asamblea ordinaria del Automoto Club Nuevejuliense, instancia en la que quedó formalmente definida la nueva Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución durante el período 2026–2028, informo la entidad responsable de adminsitrar el Autodromo Ciudad de 9 de Julio

Con la aprobación unánime de los socios presentes y al no haberse presentado listas alternativas, quedó proclamada la única nómina propuesta, que tendrá un mandato de dos años. En la oportunidad, fue designado como presidente Juan Guillermo Vadillo, acompañado en la vicepresidencia por Alejandro Banchero.

Durante el desarrollo de la asamblea se procedió a la firma de las actas correspondientes, cumpliendo con los pasos administrativos y estatutarios previstos, dejando así oficialmente conformada la nueva conducción del club.

En los próximos días se realizará la primera reunión de la Comisión Directiva electa, donde se terminarán de definir los cargos específicos de los vocales, dando inicio formal a una nueva etapa de trabajo institucional en el Automoto Club Nuevejuliense.