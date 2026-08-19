Nueva reunión de la Mesa Lechera Provincial: financiamientos y caminos rurales, temas centrales del encuentro
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodriguez encabezo una nueva reunión de la Mesa Lechera provincial junto a representantes de las cuencas lecheras, CARBAP, FAA, Caprolecoba, ADA, Bapro e INTI.
Desde la cartera agropecuaria de la provincia, subrayaron que «una vez más, a través de estos espacios se busca articular con los distintos actores de la cadena, escuchar sus necesidades y seguir consolidando el diálogo. Durante el encuentro el ministro destacó las líneas de trabajo del MDA para potenciar el sector lechero, como:
Financiamiento, algunas de sus líneas en articulación con Banco Provincia (y subsidio de tasa de MDA)
Programa de Mejora de Caminos Rurales
Rondas de negocio
Certámenes y concursos de calidad
Además enfatizó en las acciones en articulación con la provincia para la atención al fenómeno del NIÑO, mediante el Plan de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. En este marco resaltó las 52 obras en ejecución a través del programa Caminos Rurales.
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