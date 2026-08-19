Nueva reunión de la Mesa Lechera Provincial: financiamientos y caminos rurales, temas centrales del encuentro

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodriguez encabezo una nueva reunión de la Mesa Lechera provincial junto a representantes de las cuencas lecheras, CARBAP, FAA, Caprolecoba, ADA, Bapro e INTI.

Desde la cartera agropecuaria de la provincia, subrayaron que «una vez más, a través de estos espacios se busca articular con los distintos actores de la cadena, escuchar sus necesidades y seguir consolidando el diálogo. Durante el encuentro el ministro destacó las líneas de trabajo del MDA para potenciar el sector lechero, como:

Financiamiento, algunas de sus líneas en articulación con Banco Provincia (y subsidio de tasa de MDA) Programa de Mejora de Caminos Rurales Rondas de negocio Certámenes y concursos de calidad