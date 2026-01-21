No se quiso perder la foto: una senadora libertaria ausente, pero presente en cartón

La política salteña regaló esta semana una postal tan insólita como elocuente: una senadora nacional “participó” de una reunión clave sin estar presente. En su lugar, un cartón con su imagen ocupó un espacio en la foto oficial durante la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, quien desembarcó en la provincia para cerrar apoyos a la reforma laboral que el Gobierno busca tratar en sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero.

La escena se dio en la Casa de la Libertad de Salta, donde Santilli fue recibido por dirigentes y legisladores de La Libertad Avanza. Allí estuvieron el titular del partido en la provincia, Eduardo Virgil, el referente de Ahora Patria, Alfredo Olmedo, y representantes nacionales y provinciales del espacio. La gran ausente fue la senadora María Emilia Orozco, quien recientemente dejó la Cámara de Diputados para asumir en el Senado y optó por tomarse vacaciones justo en la antesala de una visita considerada estratégica para el oficialismo.

Para disimular su ausencia, el armado libertario local tomó una decisión tan creativa como bochornosa: colocó un cartón con la foto de Orozco y lo incluyó en la imagen grupal que luego fue publicada en el Instagram oficial de La Libertad Salta. Lejos de pasar desapercibido, el recurso dejó en evidencia la falta de la legisladora y generó incomodidad en el propio ministro.

Según consignó el portal Hola Salta, al advertir la maniobra Santilli expresó su malestar y se dirigió directamente a Olmedo: “No podemos mostrar esta foto a la gente. ¿Qué no hubo temporal en Salta? ¿Entonces qué hace de vacaciones?”. El comentario no fue casual: en los días previos, un fuerte temporal golpeó al norte del país, con inundaciones, rutas cortadas y localidades afectadas en Salta y Tucumán.

El episodio del cartón no fue el único punto sensible de la visita. El trasfondo político estuvo marcado por la necesidad del Gobierno nacional de sumar voluntades para avanzar con la reforma laboral. En ese marco, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador Gustavo Sáenz, de pasado peronista y hoy alineado con el oficialismo libertario, con quien acordó el respaldo de legisladores que responden a su espacio: tres votos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado.

Desde medios locales también hubo fuertes críticas a la actitud de la senadora. “Es entonces que cada soldado de Milei tiene que ayudar a conseguir que esta reforma salga sí o sí. Pero con actitudes como las de la senadora, a la que no solo no le importó la visita del ministro del Interior, sino que no hace un trabajo de cara a los salteños ni en la zona afectada y se va de vacaciones sin importarle nada, todo se hace más difícil”, señalaron.

Mientras el oficialismo celebra acuerdos clave para un Congreso ajustado, la postal del cartón quedó como símbolo involuntario de una ausencia difícil de justificar y de un armado político que, al menos por un rato, prefirió completar la foto antes que explicar el faltazo. Si querés, después pulimos el título para que remate bien ese tono irónico.