«No se descarta»: María Jose Gentile confirmo que analiza ser candidata a Intendente en el 2027

La Intendente Municipal del distrito de 9 de Julio mantuvo un dialogo periodístico en la mañana de este martes 25 en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer donde abordo varios temas que fue respondiendo ante la consulta sobre el trabajo en las localidades, salud, ruralidad, caminos rurales, obras, seguridad, el estado económico del municipio, el intercambio con los vecinos, entre otros temas. Además se le consulto si es real que se presentara en las próximas elecciones municipales, buscando un segundo mandato.

En cuanto a localidades, resalto que a traves de Municipio Cercano esto esta permitiendo tener un mayor contacto con los vecinos de los pueblos, escuchar sus necesidades, responder a sus pedidos, en ello subrayo en materia de seguridad, donde se esta trabajando en dejar en condiciones puestos de vigilancia policiales, para que en lo mas pronto posible, contar con protección policial en las localidades. En esto recordó el trabajo en 12 de Octubre, Morea, El Provincial, además de la visita a Carlos María Naon, La Niña y Facundo Quiroga.

Proyecto Ordenanza Comisión Vial Rural

Tambien se le consulto sobre el proyecto de ordenanza presentado por parte de Sociedad Rural de 9 de Julio, sobre la conformación de una Comisión Vial Rural, aseguro que coincide con la idea, y recordó ante la audiencia radial, que asumida como intendente, planteo a La Rural, trabajemos diferente, planifiquemos diferente, los invito a poner una persona que pueda planificar, algo similar a lo que hoy presentan en ordenanza, así que yo, para mí es muy grato poder sentarnos todos y decir, bueno, esta modalidad de gestión no está sirviendo», reconocio.

Ahora hay que evaluar varias posibilidades dijo, y ante la consulto si esto será presentado antes de fin de año al Concejo Deliberante, dijo que lo ve difícil, queremos hacer una ordenanza que trascienda a cualquier tipo de gobierno municipal.

Gentile reconoció que hay un mal estado de la red vial producto de las lluvias del año 2025, y aseguro que con los pocos recursos que hay esta tratando de dar respuesta en la limpieza de canales, la reparación de caminos, cambio de tubos. Sin embargo aprovecho la oportunidad y pidió sincerar refiriéndose a lo que se esta pagando por Tasa Vial.

Gentile Candidata 2027

En el final del dialogo periodístico, desde el programa radial trasladaron la pregunta si evalua presentarse por un segundo mandato municipal, a lo que dijo «no se descarta», aunque aclaro que falta mucho para ello, además dijo que hay situaciones electorales «que a mi entender habla de un país poco serio, de cambiar las formas electorales según las conveniencias de turno, por lo que hay mucho por ver por delante, si vamos a ir con PASO o desdoblada», subrayo.

Con la insistencia periodística, María Jose Gentile confirmo «sí, obviamente no te miento que uno internamente lo está evaluando. He pasado situaciones complejas en el municipio. Y creo que he estado dentro de las posibilidades y de la situación que atraviesa el municipio. No me he escondido nada y siempre le he estado poniendo el pecho a todo. Y a veces las cosas no salen como uno quiere, pero otras veces sí», remarco.

En otro tramo de la entrevista comento «creo que una de las fortalezas es poder trabajar con la comunidad, con instituciones, con los comercios», a lo que agrego, seguramente la situación económica podrá mejorar, y sobre la su candidatura, reforzó diciendo, «estamos trabajando fuertemente en eso, por lo que queremos continuar. Está abierta la posibilidad», finalizo diciendo.