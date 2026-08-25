El Sub Secretario de Seguridad visito localidades para dar respuestas con presencia policial

El Sub secretario de Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio, Fabián Beltrán, visitó las localidades de Carlos María Naón, La Niña y Facundo Quiroga, donde llevó adelante un relevamiento de los Destacamentos policiales de dichos lugares, y mantuvo encuentros con los Delegados municipales, para dar un abordaje a ello.

Durante las recorridas, Beltrán verificó las condiciones y necesidades de cada dependencia policial, con el objetivo de identificar posibles mejoras y avanzar en soluciones que permitan fortalecer su funcionamiento y brindar una mejor respuesta ante las distintas situaciones que puedan presentarse.

Conforme informaron desde el Municipio, Beltran dialogó con cada Delegado, sobre la realidad de cada comunidad y las principales inquietudes vinculadas a la seguridad, tomando contacto directo con las necesidades de los vecinos de las localidades.

Desde la Subsecretaría de Seguridad destacaron la importancia de mantener una presencia activa en los pueblos del distrito, promoviendo un trabajo articulado con las autoridades locales y las fuerzas de seguridad para continuar mejorando la prevención y la atención de las demandas de la comunidad.

Cabe destacar que mas allá de la acción municipal, la limitante esta en los efectivos policiales para cubrir con presencia policial dichos puestos de vigilancia. Hecho este que han solicitado recientemente al Jefe de la Policía, Region Oeste II, con asiento en la ciudad de Pehuajo.