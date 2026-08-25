Copa Davis en Casa: Confirmaron los cinco tenistas del equipo argentino, entre ellos Mariano Navone

El capitán argentino Javier Frana confirmó el equipo que enfrentará a Turquía el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén, en una eliminatoria correspondiente al Grupo Mundial I. Los elegidos son Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. «Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores», expresó Frana a través de la Asociación Argentina de Tenis. Argentina y Turquía se enfrentarán durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Ruca Che, en la primera serie de Copa Davis que se disputará en la Patagonia argentina. La cancha será rápida y bajo techo, una superficie especialmente montada para la ocasión. Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de la Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Hasta el momento, Turquía no oficializó su listado. Ubicado en el puesto número 33 del ranking de naciones de World Tennis, el elenco euroasiático llegará a Neuquén tras ganarle a Eslovenia por 3-1 en condición de visitante, en la primera ronda del Grupo Mundial I. El capitán argentino, además, se refirió a la ausencia de Horacio Zeballos (3° del ranking mundial de dobles), al explicar que «por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta», y dejó un mensaje para el público argentino: “Tenemos muchas ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia como ya lo vienen haciendo con este equipo argentino de tenis de Copa Davis”.

De los convocados, Cerúndolo es el mejor de los albicelestes en el ranking mundial (puesto 25) y cuenta con dos títulos en lo que va del año: el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen’s. El mayor de los hermanos ya disputó 11 partidos en la Davis (el último con una derrota en las Finales 2025 ante Alexander Zverev en Bolonia).

Por otro lado, Tirante es un exponente en franco crecimiento. Ubicado en el lugar 45 del escalafón, en el último mes el jugador de 25 años le ganó a Novak Djokovic (5) y a Taylor Fritz (8) en los Masters 1000 de Cincinnati y Montreal, respectivamente. Para Frana será la primera eliminatoria como capitán dentro de su país. Hasta aquí lo hizo en Noruega, Países Bajos, Italia y Corea del Sur: en este último duelo por la primera ronda de los Qualifiers, la Argentina cayó 3-2. Asimismo, Argentina también buscará alcanzar su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis (99 éxitos y 75 caídas).