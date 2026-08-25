Congreso Aapresid 2026: ACA Semillas desplego todo su portfolio en semillas de maíz y soja

El reciente Congreso Aapresid 2026 desarrollado en Rosario, le permitió a ACA Semillas dar a conocer su portfolio de semillas, insumos y servicios con el que el productor agropecuario puede usar.

José Monti desde el área de semillas para la región centro, describió que el Stand de ACA recibió en Aapresid muchos productores con alto interés por lo que brinda la empresa cooperativa con presencia en todo el país.

El interlocutor de ACA destaco que ACA ha evolucionado en un abanico de productos en todo sentido para la producción del campo argentino y semilla es un eslabón principal en nuestra empresa, que llega a través de las cooperativas. Contamos con productos como soja, maíz, trigo, girasol, cultivo alternativo como carinata, camelina, colza, maíz fly, sojas no GMO, subrayo. Además resalto que desde hace dos años hay un trabajo conjunto con la empresa Neogen, bajo la tecnología Conquesta y Enlist en soja, con variedades de muy alto rinde y que nos dieron muy buenos resultados en dos años.

También y de cara a la siembra de maíz, Monti refirió algunos materiales con los que cuenta ACA, si bien algunos ya se terminaron las bolsa, como ACA 475, ACA 471,