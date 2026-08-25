Ganaron los vecinos: Fue vetada la ordenanza que buscaba cambiar el nombre al Acceso Urquiza por el de «Jesus Abel Blanco»

Tal como habíamos informado acerca del reclamo de vecinos del acceso Urquiza entre Av. Agustin Alvarez y Ruta provincial 65, acerca del cambio de nombre que se había aprobado en el Concejo Deliberante el pasado 13 de agosto, donde se buscaba imponer el nombre del ex intendente, «Jesús Abel Blanco», y en la que un vecino, hizo publico cual seria el perjuicio de un cambio de nombre. Hoy se conoció por parte de la Intendente Municipal, María Jose Gentile en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, que había vetado la ordenanza aprobada por mayoría. Se habían abstenido de aprobar el Bloque PRO y UCR

Segun Gentile, la decisión fue adoptada a partir de dos fundamentos principales, en primer lugar, se tuvo en cuenta una cuestión de carácter técnico e institucional. Previo a avanzar con modificaciones en la denominación de calles y espacios de circulación de la ciudad, se debe realizar la consulta correspondiente a la Junta de Asuntos Históricos, a fin de contar con su análisis y consideración. En este caso, el Concejo Deliberante omitió dicha instancia.

Por otra parte, el cambio de denominación implicaría consecuencias administrativas para vecinos, comercios e instituciones ubicados sobre el tramo involucrado. Al tratarse de una modificación sobre una porción de calle, el cambio de nombre también alcanzaría la numeración domiciliaria comprendida entre Agustín Álvarez y la Ruta Provincial N.º 65.

Tambien subrayo en el dialgo radial, que esto implicaría que vecinos y establecimientos comerciales debieran actualizar sus domicilios en distintos registros, trámites y documentación administrativa, generando inconvenientes y costos innecesarios», puntualizo Gentile.

Ante ello, expreso ante la consulta del medio radial, «consideró que se debe mantener la denominación actual del Acceso Urquiza, sostuvo.