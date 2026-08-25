Medir el pasto en el lote, un nuevo servicio que brinda Ceres Agropecuaria a sus clientes

El campo argentino no para de incorporar el desarrollo de tecnologías que le permiten acceder a una información mas precisa en en la empresa agropecuaria, aportar a la toma de decisiones, la mejora en los sistemas productivos, ahorro de perdidas, como por ejemplo medir el pasto, que si bien no es nuevo, la incorporación de un pasturometro, genera en el Excel una info elemental en el sistema ganadero de carne o leche.

En ese orden la empresa Ceres Agropecuaria, entiende que los servicios son fundamentales acompañando al alimento balanceado y en esa linea incorporo la medición del pasto, que le permite a sus clientes colaborar en el alimento del ganado vacuno.

Desde El Regional Digital visitamos un establecimiento junto al servicio técnico de Ceres Agropecuaria donde se visito una pequeña explotación ganadera en el partido de Carlos Casares. Sobre ello la Ing. Agr. Catalina Luberriaga, nos cuenta como mediante un pasturometro y siguiendo un criterio de trabajo, se permite conocer no solo el consumo, la tasa de crecimiento, también hasta la conversión de kilos.