Es la cuarta economía mundial: Empresarios de India y argentinos, acordaron promover negocios entre ambos países

Una delegación de 23 empresarios de la Confederación de la Industria de la India fue recibida en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se firmó un memorando de entendimiento para promover el comercio y las inversiones entre ambos países.

De esta manera Argentina busca profundizar su relación comercial con India y avanzar hacia un vínculo estratégico de largo plazo. En ese marco, una delegación de 23 empresarios de la Confederación de la Industria de la India (CII), que acompaña la visita del secretario de Comercio de ese país, Shri Rajesh Agrawal, fue recibida este lunes en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se firmó un memorando de entendimiento para promover el comercio y las inversiones entre ambos países.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, y el titular del Consejo Empresarial Indio Argentino y de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras. También participaron representantes de empresas indias con presencia en la Argentina, entre ellas UPL, Advanta, Tata y Sri Sri Tattva, junto con dirigentes y empresarios argentinos.

La reunión contó además con representantes de la Cámara de Exportadores (CERA), el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), la Cámara de Legumbres, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y compañías vinculadas con la maquinaria agrícola.

Crecimiento año tras año Durante el encuentro, Idígoras destacó la evolución del comercio bilateral y planteó la necesidad de profundizar el vínculo. “La relación económico-comercial con India viene creciendo año tras año”, señaló, y remarcó que las exportaciones argentinas aumentaron un 37% durante 2025, mientras que el país mantiene un superávit comercial superior a los US$4.000 millones.