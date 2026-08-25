El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, y el titular del Consejo Empresarial Indio Argentino y de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras. También participaron representantes de empresas indias con presencia en la Argentina, entre ellas UPL, Advanta, Tata y Sri Sri Tattva, junto con dirigentes y empresarios argentinos.
Es la cuarta economía mundial: Empresarios de India y argentinos, acordaron promover negocios entre ambos países
Una delegación de 23 empresarios de la Confederación de la Industria de la India fue recibida en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se firmó un memorando de entendimiento para promover el comercio y las inversiones entre ambos países.
De esta manera Argentina busca profundizar su relación comercial con India y avanzar hacia un vínculo estratégico de largo plazo. En ese marco, una delegación de 23 empresarios de la Confederación de la Industria de la India (CII), que acompaña la visita del secretario de Comercio de ese país, Shri Rajesh Agrawal, fue recibida este lunes en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se firmó un memorando de entendimiento para promover el comercio y las inversiones entre ambos países.
La reunión contó además con representantes de la Cámara de Exportadores (CERA), el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), la Cámara de Legumbres, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y compañías vinculadas con la maquinaria agrícola.
Crecimiento año tras año
Durante el encuentro, Idígoras destacó la evolución del comercio bilateral y planteó la necesidad de profundizar el vínculo. “La relación económico-comercial con India viene creciendo año tras año”, señaló, y remarcó que las exportaciones argentinas aumentaron un 37% durante 2025, mientras que el país mantiene un superávit comercial superior a los US$4.000 millones.
El dirigente empresario también subrayó el peso creciente de la economía india a nivel internacional. “India es la cuarta potencia mundial y podría superar a Alemania en 2030”, sostuvo, antes de plantear como objetivo avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y ese país.
La propuesta apunta a establecer un esquema similar al recientemente acordado entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, con el objetivo de ampliar el acceso de productos argentinos al mercado indio y generar nuevas oportunidades para las inversiones.
Aceites, una oportunidad para crecer
Uno de los sectores con mayor potencial es el de los aceites vegetales. Durante 2025, la Argentina fue el principal abastecedor de India, especialmente de aceite de soja y de girasol.
Idígoras consideró que todavía existe margen para aumentar las ventas, particularmente de aceite de girasol, a partir del escenario geopolítico internacional. En ese sentido, señaló que la Argentina puede aprovechar las dificultades de otros proveedores, como Ucrania y Rusia, afectados por el conflicto bélico.
“Argentina es un país totalmente pacífico y un proveedor confiable”, sostuvo el titular de CIARA-CEC, al remarcar las ventajas que el país puede ofrecer como abastecedor de alimentos y productos agroindustriales.
Como parte del encuentro, además, la Confederación de la Industria de la India y el Consejo Empresarial Indio Argentino firmaron un Memorando de Entendimiento destinado a promover el comercio y las inversiones entre ambos países.
El acuerdo busca fortalecer los vínculos entre empresas de ambos mercados y generar nuevas oportunidades de negocios en sectores estratégicos, mientras la Argentina procura ampliar y diversificar sus exportaciones hacia una de las economías de mayor crecimiento del mundo.
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