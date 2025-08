La situación de transitabilidad en el partido de 9 de Julio sigue siendo agravante tras las lluvias de mas de mil milímetros, y mucho mas cuando alguien necesita utilizar un camino rural, en los cuales se ve la imposibilidad de usarlo, ante la gran cantidad de agua que hay sobre los mismos, y se observa en el lote de al lado no lo es asi.

Desde El Regional Digital, este lunes 4 se recorrió el Cuartel XII donde ello se pudo comprobar y escuchar a productores de la zona, quienes entregaron para su difusión una nota titulada: Autoridades Municipales ejecutivas, Legislativas y Judicial, Funcionarios de las distintas areas del Partido de 9 de Julio

«Nos lleva a escribir estas letras el grado de angustia, incertidumbre e impotencia que genera la gravísima situación hídrica en la que se encentra gran parte o todo el partido de Nueve de Julio.

En primer lugar, la excusa de las lluvias ocurridas en abundancia ya paso, el que creía que no volvería a llover en el partido de Nueve de Julio es porque seguramente ignoro que los ciclos húmedos y secos en nuestra zona ocurrieron, ocurren y ocurrirán.

Al grave problema climático que nos azoto en estos últimos meses, indudablemente no se necesite ser Ingeniero en hidráulica o experto en camino rurales para darse cuenta de la

decidía que hubo en las últimas gestiones Municipales con respecto al mantenimiento de la red vial, no es casual que tengamos todos los cuarteles del partido de Nueve de Julio en

condiciones deplorables.

En este párrafo queremos detenernos y hacer un mea culpa de lo ocurrido, porque quizás todos vimos que no se limpiaban canales, que se rompían alcantarillas, que los caminos

primarios y secundarios se convertían en canales, que hay trazas que son insostenibles y que habría que pensar en algunos casos en nuevas trazas, pero como no llovía los reclamos

quedaban en segundo orden y todo continuaba. Obviamente el grado de responsabilidad es muy distinto, el productor paga una tasa para esto; una tasa que es contra prestación de un servicio, no es un impuesto o sea que debería pagarla si el servicio se presta.

Pero como tiene la palabra Solidaria, hoy en los casos de los productores que se niegan a pagar la tasa, por la bronca de no poder llegar a sus predios a trabajar, producir para el resto del Estado (Provincial y Nacional) socios desde hace años con la expropiación de gran parte de la renta, son intimados a pagarla o amenazados en algunos casos que no pueden sacar una guía de traslado de animales si no tienen las tasas al día. Esa guía que están solicitando no es para pasear los animales por los hermosos caminos que tenemos, seguramente es porque tienen que realizar una venta forzosa de los mismos o porque los trasladan a otra superficie de campo para que no se mueran por falta de comida, como consecuencia de la enorme masa de agua que hay estancada en los campos.

Pedirle por favor a la Provincia o a la Nación desde esta nota es imposible, probablemente nunca la leerán, pero a las autoridades municipales a las que todos los días nos cruzamos y que pueden corroborar todo lo aquí expresado, suspender cualquier medida en contra que genere mayor irritación en los productores sería un buen gesto.

Lamentablemente hoy hablamos de Emergencia Hídrica, pero en dos o tres meses más seguramente esto se transforme en una Emergencia Económica, ya que nuestro partido gira en torno de la actividad Agropecuaria y el derrame sobre toda la actividad comercial en el Partido.

Seguramente se vendrá la imposibilidad de pagar cargas sociales, se verá resentida la cadena de pagos y esto impactará mas fuerte en todo lo ligado al campo, pero si hacemos memoria en otras situaciones similares sabemos que terminará afectando a todas las actividades.

Por eso les pedimos a nuestras autoridades Municipales, gestionen ante quien corresponda y pensemos de que manera se puede atemperar esto, siempre intentando cuidar los puestos laborales; en definitiva, cada persona desocupada automáticamente se vuelve una carga para el Estado, además del daño psicológico que produce sobre el trabajador. Y por último, un pedido que seguramente tampoco se escuchará, que esto no se politice.

Que la política sirva para revertir esta situación y no ver una oportunidad de querer sacar un redito político, porque no exceptuamos a ningún espacio político del nefasto estado de los caminos, obviamente con distinto grado de responsabilidad. Entiendan que estamos aprendiendo a darnos cuenta cuando utilizan una justa causa solo para redito político sin importarles el problema a solucionar».