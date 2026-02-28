NK fortalece su presencia en Expoagro con un porfolio de alto rendimiento y más servicios para el productor

NK Semillas participará de la edición aniversario de Expoagro 2026 llevando novedades a su plot dedicado a maíz, girasol y soja, nuevos espacios para charlas técnicas y más tips de manejo para los tres cultivos de la marca. Los productores podrán acceder a recomendaciones de manejo del maíz NK 825 VIPTERA3 CL por ser un híbrido completo con amplia adaptabilidad y contar con tecnología CL para el control de malezas. Además, la marca presentará el nuevo girasol NK 3949 CL: un híbrido de completo perfil sanitario que llega para levantar los pisos de producción a todas las zonas girasoleras del país. llevando novedades a su, nuevos espacios para charlas técnicas y más tips de manejo para los tres cultivos de la marca. Los productores podrán acceder a recomendaciones de manejo del maízpor ser un híbrido completo cony contar con tecnología CL para el control de malezas. Además, la marca presentará ela todas las zonas girasoleras del país. NK celebra los 20 años de Expoagro exhibiendo un stand renovado que despliega el porfolio de maíz y girasol más completo y competitivo que logró a la fecha demostrando innovación constante y su compromiso con los productores. “Para NK, Expoagro fue el escenario del relanzamiento de la marca en 2020 con plot propio y una propuesta renovada basada en genética y biotecnología desarrolladas para los productores de todo el país. Hoy, Expoagro es el punto de encuentro clave para presentar nuestras propuestas de valor y fortalecer el vínculo con los productores”, asegura Francisco Pérez Brea, gerente de marketing en NK.

“Llevamos a Expoagro un porfolio líder de girasol que suma un nuevo híbrido y maíces de ciclo intermedios-cortos y de alto potencial productivo que es lo que buscan hoy los productores en el mercado. NK logró mejorar el rendimiento de sus híbridos, acortar ciclos, tener mayor adaptabilidad para alcanzar el máximo potencial y diversificar los riesgos dentro del lote. Los productores valoran estas prestaciones y nuestras recomendaciones se adaptan a cada planteo productivo”, comenta Andrés Caggiano, Gerente de Desarrollo de Producto en NK.

El plot de maíz exhibirá híbridos como el NK 825 VIPTERA3 CL y el clásico NK 842 VIPTERA3 por ser dos híbridos de excelente performance en fechas de siembra temprana y tardía. El NK 825 VIPTERA3 CL se recomendará por ser el híbrido de mayor potencial de rendimiento, más la tecnología CL para el control de malezas. “Llevamos este híbrido a Expoagro porque está posicionado a todo el rango de ambientes y demostró su buen desempeño en diversos ensayos la campaña pasada. Para siembras tempranas, este material ofrece destacada performance en todo el rango de índices ambientales contra los principales competidores y, para siembras tardías, aporta estabilidad sumado al sobresaliente comportamiento frente a quebrado y vuelco”, agrega.

El plot de maíz exhibirá otro destacado híbrido que tiene demanda genuina cada campaña como el NK 842 VIPTERA3, el híbrido de mayor adaptabilidad y de muy buen potencial dentro del rinde. Es un material que sigue demostrando su estabilidad en todas las zonas productivas, su destacada performance en fechas de siembra tardía en ciclo corto y su excepcional comportamiento a Spiroplasma. Se suman el NK 835 VIPTERA3 y el NK 855 VIPTERA3 cuya experiencia fue muy buena para aquellos productores que sembraron ambos híbridos por su alto potencial y adaptabilidad.

Fiel a su impronta innovadora, NK tendrá el lanzamiento del girasol NK 3949 CL: un nuevo híbrido que llega para levantar los pisos de producción por su excepcional respuesta en sistemas con manejo defensivo. “El salto genético de la marca lo da el nuevo NK 3949 CL, un híbrido con un perfil sanitario completo y que tiene la mejor adaptación a todas las zonas girasoleras. Su buen comportamiento en ambientes de bajo potencial de rinde lo convierte en una buena alternativa para recomendar en la región norte del país. Es un material superador al SYN 3939 CL, que se venía recomendando para ambientes de media-baja del Norte”, asegura Andrés Caggiano. El nuevo girasol NK ya está disponible para acompañar a los productores en la próxima campaña.

NK 3979 CLHO que ofrece el mayor rendimiento para el segmento alto oleico y del NK 3969 CL que se destacará en la recorrida por ser el híbrido con el mayor potencial de rendimiento del mercado para el segmento linoleico. Además, el plot de soja exhibirá dos variedades nuevas como la 37×26 E STS NK y la 62×26 CE STS NK junto a los materiales clásicos del porfolio como NK 52X21 STS y la 47×24 E STS NK que se recomienda por su altísimo potencial, buen perfil sanitario y agronómico, combinando las tecnologías Enlist® y STS para el manejo de malezas difíciles. El plot de girasol también mostrará las virtudes y resultados de ensayos dely delque se destacará en la recorrida por ser el híbrido con el. Además,como lay lajunto a los materiales clásicos del porfolio comoy laque se recomienda por su altísimo potencial, buen perfil sanitario y agronómico, combinando las tecnologías Enlist® y STS para el manejo de malezas difíciles. Las Estaciones de Cultivo contarán con demostraciones de manejo variable y densidad a través de ensayos de maíz y girasol. “Los ensayos de maíz demostrarán estrategias de compensación para mejorar los rendimientos si hay bajo nivel de plantas dentro del lote. Por ejemplo, habrá un ensayo de 20 mil plantas del NK 842 VIPTERA3 para demostrar cómo compensan los maíces del porfolio si se siembran en ultra o baja densidad. Se mostrará la plasticidad reproductiva del híbrido que, en baja densidad, puede aportar una segunda espiga. Los ensayos de girasol tendrán dos fechas de siembra para demostrar cómo llegan los híbridos a su período crítico y su sanidad foliar”, suma Caggiano. Además de la propuesta genética, los productores encontrarán en la actualización del Sistema NK y la plataforma Cropwise más soluciones integradas según la realidad de cada lote. Estas herramientas digitales permiten gestionar y optimizar las dosis de semillas e insumos de cada cliente logrando una producción más rentable como sostenible. Por último, el escenario que brinda Expoagro nos permite sumar al stand un ciclo de charlas técnicas que se realizarán por la tarde, a las 16 horas, y que contarán con el auspicio de tres híbridos representativos del porfolio de NK. El ciclo “Conversaciones que rinden” será abierto al público, con inscripción previa, y contará con el aporte técnico de la marca más la disertación de especialistas invitados para abordar temas de coyuntura. El martes 10 disertará Lic. Gustavo “Lacha” Lazzari durante la charla “Entre la macro, la innovación y la cirugía de costos”, auspiciada por el NK 842 VIPTERA3. El miércoles 11, la charla “Calidad de Siembra en girasol” estará a cargo del Ing. Agr. Santiago Tourn (Mecatech) con el auspicio del nuevo girasol NK 3949 CL. Por último, el jueves 12 se hablará sobre “Macroeconomía y panorama global del mercado”, donde participarán Ing. Agr. Diego de La Puente y Lic. Enrique Erize (Nóvitas), auspiciados por el NK 825 VIPTERA3 CL.