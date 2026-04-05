Ñire Maquinarias, 20 años participando de Expoagro.

La empresa nuevejuliense Ñire Maquinarias, concesionario oficial New Holland Argentina y con mas de mas de 20 años de trabajo en la región también tiene en su compromiso, ser parte de estos 20 años de Expoagro. Orlando Riopedre, presidente de la empresa, nos cuenta el compromiso que Ñire tiene desde el minuto uno, siempre pensando en entregar herramientas para el campo de calidad, como lo es New Holland, además de un servicio post venta único en la región. Ñire Maquinarias cuenta con un personal capacitado de trabajo a campo, única concesionaria en la provincia con una Central de Inteligencia, mas de 200 unidades conectadas, un servicio de taller para atender todas las demandas, y la clara decisión de participar en muestras como la reciente Expoagro 2026.

En Expoagro la empresa auriazul hizo la presentación del pulverizador Defensor 4000, el tractor linea T8 con hasta 400 Hp y de la cosechadora CR7, una Roto enfardadora, además de reforzar el sistema de telemetria con la que estan equipadas todas las maquinas New Holland.

Riopedre destaco que la empresa siempre es participe de estas exposiciones, inclusive es parte de lo local, haciendo referencia de la Expo Rural de 9 de Julio.

Acerca de lo presentado por New Holland, comento el aplicador Defensor, tiene 36 m de botalón, 4,000 litros de capacidad en el tanque, un sistemas de corte de pico por pico, por secciones, suspensión neumática, inyectar directamente en el barral con dos tambores de producto puro para hacer, por ejemplo machoneo en cabeceras, con algún producto especial que se necesite, entre otras características que lo convierten en diferente al mercado, por sus prestaciones.

Por el lado de la CR 7 el directivo de Ñire Maquinaria, recordó que la línea CR inicio con la TR70 hace eh 50 años ya en el año 75. Acá (Expoagro), hemos presentado una línea con rotores de 17 pulgadas, motor de 390 caballos y plataforma de 40 pies. Es un segmento que nos faltaba entre la 890, la 790 y la 680. Ahora tenemos la línea compuesta por la 585, la 6, la 7, la 7 plus, la 8 y la 9, ademas de la 10 y la 11, estas dos son importadas y que también se pueden acceder. Esa va a ser bajo el régimen de importaciones, siendo la linea 11, la máquina más grande de mundo que tiene 61 pies de plataforma, Drapper New Juan McDon, una máquina extraordinaria con sistema de doble rotor que es el más demandado hoy en día», detallo Orlando Riopedre.

En Expoagro todo el equipo de Gerencia, Comercial y Técnico de Ñire Maquinaria estuvo presente atendiendo las demandas de clientes de la región donde opera la empresa desde 9 de Julio y hasta unos 150 kms.