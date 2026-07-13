Nicolás Pino: «La Sociedad Rural Argentina es una comunidad de personas unidas por el compromiso con el campo y con la Argentina»

La Sociedad Rural Argentina celebró sus 160 años junto a expresidentes y familiares de expresidentes, integrantes de la Comisión Directiva, socios, delegados, integrantes del Consejo Federal, Ateneo y personal. Fue un encuentro que invitó a recorrer su legado y a renovar el compromiso con el futuro de la institución.

Durante su discurso, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, destacó que este aniversario «pertenece a todos los que, a lo largo de estos 160 años, hicieron su aporte para que la Sociedad Rural Argentina creciera, evolucionara y mantuviera siempre intacta su vocación de representar y defender al campo argentino».

Asimismo, remarcó que la fortaleza de la institución radica en el compromiso compartido de quienes la integran: «Todos, desde distintos lugares, cumplimos una función diferente, pero compartimos un mismo propósito. Somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Y también somos responsables de dejar una institución mejor para quienes vendrán. Ese es el verdadero legado», dijo.

En ese sentido, Pino convocó a seguir fortaleciendo una entidad «cada vez más moderna, más abierta, más federal, más cercana a sus socios y más preparada para representar al sector en un mundo que cambia permanentemente».

Para cerrar, el titular de la SRA sostuvo que «trabajando juntos seguiremos honrando la historia de quienes nos precedieron y construyendo un futuro del que las próximas generaciones puedan sentirse orgullosas. La Sociedad Rural Argentina es, ante todo, una comunidad de personas unidas por el compromiso con el campo y con la Argentina».

La celebración concluyó con un mensaje dirigido a todos los socios y a quienes forman parte de la vida institucional de la entidad: «Felices 160 años para todos. Que el orgullo por nuestra historia sea la inspiración para seguir construyendo, juntos, el futuro de la Sociedad Rural Argentina».

Como parte del evento, el historiador Daniel Balmaceda brindó una charla en la que repasó algunos de los principales hitos de la historia de la entidad, invitando a los presentes a recorrer los momentos que marcaron su evolución y su aporte al desarrollo del país.

Para finalizar, los presentes compartieron un almuerzo para continuar celebrando este nuevo aniversario entre colegas, amigos y la gran familia de la Sociedad Rural Argentina.