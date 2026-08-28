10 Km y 5Km:Se presento oficialmente la 2da. Carrera «Los Pinos Lubricantes»

En la mañana de este viernes en sede del Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano se presentó oficialmente la 2da. edición de la carrera Los Pinos Lubricantes, una propuesta deportiva que tendrá lugar el próximo domingo 6 de septiembre y que contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes.

Durante la presentación estuvieron presentes el director de Deportes, Ariel Pesce, y en representación de la empresa Los Pinos Lubricantes, lo hicieron, Adriana Luberriaga y Agustina Boggiano, quienes brindaron detalles de la competencia, que contempla una prueba competitiva de 10 kilómetros y otra participativa de 5 kilómetros.

La iniciativa surgió originalmente en 2024, en el marco de los 20 años de Los Pinos Lubricantes, con el objetivo de celebrar junto a trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad en general.

La primera edición tuvo una importante repercusión y, a partir de esa experiencia, la empresa decidió concretar una nueva convocatoria.

Desde la organización destacaron que la carrera implica un importante trabajo previo y agradecieron especialmente el acompañamiento de la Municipalidad, la dirección de Deportes, profesores, instituciones, comercios, proveedores y demás actores de la comunidad que colaboran para hacer posible el evento.

RECORRIDO Y CORTES DE TRÁNSITO

El recorrido de los 10 kilómetros tendrá largada en la intersección de Mitre y Granada, desde donde los participantes continuarán por Tomás Cosentino hasta avenida San Martín, para luego transitar por San Martín, Agustín Álvarez, Compayré, Primera Junta, Avellaneda y Granada, retornando posteriormente por Avellaneda, Primera Junta y Mitre hasta el arco de llegada.

En el caso de los 5 kilómetros, el recorrido será similar, aunque en lugar de continuar por San Martín se seguirá hasta Eva Perón, para luego tomar Primera Junta y continuar por el trazado previsto para los 10 kilómetros.

La organización dispondrá de distintos puestos de hidratación a lo largo del recorrido.

Asimismo, desde la dirección de Deportes se informó que, con motivo de la competencia, el acceso permanecerá cortado entre las 8 y las 11 horas, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución y colaborar con el desarrollo de la jornada deportiva.

PREMIOS Y ENTREGA DE KITS

Todos los participantes recibirán medalla al finalizar la competencia, tanto en los 5 como en los 10 kilómetros, además de la remera y el kit correspondiente.

También habrá premios para las diferentes categorías y premios en dinero para las clasificaciones generales femenina y masculina: $350.000 para el primer puesto, $250.000 para el segundo y $200.000 para el tercero.

La entrega de kits se realizará hoy viernes, de 15 a 17 horas, en las oficinas de Los Pinos Lubricantes, ubicadas en Ruta Nacional 5, kilómetro 263; el sábado, de 10 a 17 horas, en el Centro San Cayetano. Para quienes lleguen desde otras ciudades, se habilitará además la entrega el domingo, antes de la competencia, de 7 a 8 horas.