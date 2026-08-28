Accidente por alcance en ruta nacional 5

SUIPACHA

VIOLENTA COLISIÓN VEHÍCULAR SOBRE RUTA 5

En momentos en que el tránsito de la ruta 5 se hallaba detenido por el siniestro en el km132.600 se producía otro siniestro, también por alcance sobre la misma mano de circulación ,cuando un automóvil Volkswagen Tera color gris claro, dominio AI081BJ , que era conducido por la chivilcoyana Claudia Mónaco , de 62 años , quien viajaba acompañada por Federico Mansilla de 40 años domiciliado en Suipacha, quienes al momento que circulaban a la altura del kilómetro 133,700 , su vehículo fue violentamente embestida por un camión Mercedes Benz Atron, color blanco, dominio AE418RQ, con batea ,que circulaba sin carga , conducido por Agustín González de 23 años , domiciliado en Campo Grande , Misiones.

Producto de la violenta colisión en su parte trasera el automóvil VW Tera se despista hacia la zona de prestamo.

Afortunadamente ninguno de los ocupantes resultó herido , siendo trasladados al hospital municipal de Suipacha para revisiones de rigor.

Intervino Bomberos Voluntarios, Policía Comunal de Suipacha y policía Vial Chivilcoy