El Cestoball nuevejuliense es local ante Laprida y Lamadrid

El Cestoball de 9 de Julio, recibe este sábado 29 desde las 9 de la mañana, en el Gimnasio del CEF 101 de nuestra ciudad a los equipos de Laprida y Lamadrid por la segunda fecha del torneo bonaerense, informaron desde el equipo local.

Competirán las categorías Sub 14, Sub 17 y Primera femenino, por lo que se invita al publico a disfrutar de un juego integrador. El lugar contara con servicio de cantina para que no te falte nada.

Cabe destacar que el equipo local tiene una muy buena performance donde varias de sus jugadores en las distintas categorias han sido seleccionadas para el equipo provincial en las distintas competencias nacionales.