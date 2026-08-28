En Facundo Quiroga, los vecinos celebran la puesta en valor de la Plza Gral. Belgrano

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa avanzando con los trabajos de puesta en valor de la plaza Gral. Belgrano de la localidad de Facundo Quiroga, una intervención que permitirá renovar uno de los espacios públicos de referencia para la comunidad.

En este marco, se lleva adelante el reemplazo de las tradicionales baldosas por un nuevo paseo de hormigón, mediante un trabajo conjunto con la cooperativa local.

La obra permitirá mejorar la circulación, brindar mayor durabilidad al sector y generar un espacio más cómodo y accesible para los vecinos.

Además, se incorporaron nuevos bancos, sumando sectores destinados al descanso y al encuentro, y se concretó el recambio de luminarias sobre calle 28 de Marzo.

La renovación de la iluminación contribuye a mejorar la visibilidad y la seguridad del sector, al tiempo que fortalece la calidad y el aprovechamiento de los espacios públicos.

De esta manera, se siguen impulsando obras que permitan recuperar y mejorar espacios de uso cotidiano, promoviendo lugares más seguros, accesibles y agradables para toda la comunidad.