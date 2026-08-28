Se jugó la 8ª fecha del Torneo de Hockey de Damas Mayores

El pasado fin de semana se desarrollo el Torneo de Hockey Femenino, categoría Damas Mayores, todos con la organización de la Asociación del Centro de Buenos Aires, donde se han incorporado clubes de otras ciudades y por eso se formaron dos zonas, “A” y “B”.

Una vez que se definan las posiciones en ambas zonas se disputan los play offs para determinar las posiciones finales del año.

En cuanto a la fecha N° 8 de la Zona “A”, llevada a cabo en cancha del Club Atlético, los clubes San Martín y Huracán empataron 1 a 1; Bragado Club venció a 25 Hockey y Atlético y Ciudad igualaron 2 a 2.

El último partido fue el más emotivo, porque el local ganaba 2 a 0 con mucha comodidad, con goles de María Laura Juan a los 31’ y aumentó 3’ después Mariana Maruff, un resultado que parecía definitivo, pero a los 42’ Ciudad logró descontar y cuando parecía que terminaba 2 a 1, sobre el final pudo empatar, con otro corner corto.

Integraron el equipo del Club Atlético: María Marta Acosta, María Carolina Astoviza, Laura Banchero (c), Julieta Buvier, Francisca Castagnino, Noelia Del Arco, Romina Del Río, Nadia Martínez Dressen, Lorena Francísquez, Candela González, María Laura González, Verónica Ibáñez, María Laura Juan, Mariana Maruff, Gabriela Morales, Andrea Uceda y Clarisa Zubeldía. DT Adela Beraza. PF Emiliano Menón.