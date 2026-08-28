Calendario de pagos de ANSES para este viernes 28 de agosto
ANSES, informa que este viernes 28 de agosto continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 1,89 por ciento.
Asimismo, finaliza el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?
1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.
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