El miercoles 2 de septiembre, Municipio Cercano llega a la localidad de Patricios

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa acercando sus servicios y trámites a las distintas localidades del distrito, en el marco del programa “Municipio Cercano”.

En esta oportunidad, la propuesta se desarrollará en Patricios, donde los vecinos podrán realizar consultas y acceder a diferentes servicios y trámites municipales sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad cabecera.

También se contará con el servicio de castración para animales domésticos y vacunación antirrábica.

La jornada tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre, de 9 a 12 horas, en la Estación de Trenes de Patricios.

La iniciativa busca fortalecer la presencia territorial del municipio, facilitando el acceso a las distintas áreas de atención y promoviendo una gestión cada vez más cercana a las necesidades de los vecinos de las localidades.