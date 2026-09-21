Newcom: Atlético 9 de Julio logro otro torneo en Lobos

El equipo de Newcom femenino +50 del Club Atlético 9 de Julio sumo otro logro, tras consagrarse campeón Provincial en el Torneo disputado este domingo en la ciudad de Lobos, organizado por la Federación Bonaerense de Voley, secretaría Newcom y la participación del equipo local, Madre Selva y Atlético y el CEF 101 de 9 de Julio, Independiente de Tandil, Cadetes de Mar del Plata, Fénix de Las Flores y Escorpiones de Salliqueló.

En la Zona “A” jugaron Atlético y los equipos de Tandil y Mar del Plata y en la “B” los de Lobos, el CEF, Salliqueló y Las Flores: en la “A” resultó puntero el equipo de nuestra ciudad, que jugando en gran forma logró dos amplias victorias, primero se impuso al conjunto de Tandil por 15 a 3 y 15 a 7 y luego al de Mar del Plata por 15 a 8 y 15 a 6, pasando de esta forma a la final, que se disputó en el último partido de la jornada, contra el equipo del CEF, también de 9 de Julio, que terminó puntero en la zona “B”.

En el encuentro final, resultó superior el Club Atlético, que luego de un primer set parejo, que ganó 16 a 14, en el segundo impuso su mejor juego, para lograr la victoria por 15 a 7, obteniendo así el título Provincial