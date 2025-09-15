Newcom: Atlético 9 de Julio gana un nuevo torneo provincial

Se disputó el sábado pasado durante todo el día, en la ciudad de Gral. Lamadrid, un torneo de Hockey interclubes mixto +50, con la participación de diez equipos, que fueron agrupados en dos zonas de cinco cada una: ambos ganadores clasificaron para la final y previamente, se definieron los demás puestos. Los equipos que concurrieron provienen de las ciudades de Berazategui, Ranchos, Los Cardales, Olavarría, Cnel. Dorrego, Chillar, Gral. Lamadrid, Sierra de la Ventana más Atlético 9 de Julio y uno de la Provincia de La Pampa.

En la Zona “A”, Atlético se impuso en los cuatro partidos disputados, con una notoria superioridad, reflejada en los tanteadores: en el primer partido superó a Cnel. Dorrego 15-3 y 15-7; luego a Los Cardales 15-9 y 15-7; a La Pampa 15-5 y 15-2; y a Sierra de la Ventana 15-7 y 15-4, pasando así a la final, donde enfrentó al ganador de la Zona “B”, el conjunto de Ranchos, protagonistas de un partido muy atractivo, seguido por la mayoría de los demás equipos y mucho público, en un encuentro parejo, pero en el que finalmente se impuso la superior técnica de los Nuevejulienses, que se impusieron por 17-15 y 15-12, obteniendo de esta forma el Trofeo en disputa.

Integraron el equipo ganador Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Fany Mortarini, Rubén Neri, Guillermo Amestoy, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa y Oscar Spalla. DT Susana Reale.