Neuquen: La crecida del Arroyo Carranza corto una ruta y dio vuelta una pick up con sus ocupantes que lograron salir

En la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, las intensas corrientes de agua provocadas por una nueva crecida del arroyo Carranza generaron complicaciones en la Ruta Provincial N.º 5, donde el avance del agua obligó a interrumpir nuevamente la circulación vehicular.

En ese escenario un vehículo quedó afectado por la crecida, lo que motivó un llamado de emergencia y la inmediata activación de las sirenas de Bomberos para intervenir en el lugar.

Una pick up fue arrastrada por la fueza del agua en medio de la ruta y tras darse vuelta la unidad, sus dos ocupantes salieron del habitaculo, hasta que ambos cayeron al agua y como pudieron fueron saliendo, mientras tanto como se observa en el video, una maquina vial los asistio y pudieron salir, llevando tranquilidad ante una situación que pudo haber tenido consecuencias graves.

Debido a la fuerza de la corriente y al peligro que representan las condiciones actuales del arroyo, la Ruta Provincial N.º 5 permanece cortada al tránsito.

Se recomienda a los conductores evitar circular por el sector, respetar las indicaciones de las autoridades y no intentar atravesar zonas cubiertas por agua.