ncendio en Ruta 30 afectó oficinas y material de producción en un establecimiento maderero

En la mañana de este jueves, el personal de Bomberos Voluntarios fue alertado sobre un incendio en las instalaciones del Aserradero Echaide, ubicado sobre la Ruta 30 en la ciudad de Chivilcoy. Al arribar al predio, los efectivos se encontraron con la presencia de personal policial y debieron proceder de inmediato para acceder al foco ígneo.

Héctor Alagia, responsable del operativo, detalló las primeras acciones realizadas por los 15 bomberos que trabajaron en el lugar: «Tuvimos que forzar el ingreso, cortar una cadena del portón de ingreso para poder llegar a donde estaba la parte incendiada». Una vez dentro del galpón, se constató que el fuego se concentraba en dos dependencias utilizadas como oficinas.

El riesgo principal radicaba en la proximidad de las llamas con el material inflamable propio del establecimiento. Según explicó Alagia, el fuego «se había propagado hacia pallets de madera que se encuentran dentro del galpón, lo que usan como proceso para hacer pisos flotantes».

Tras sofocar las llamas, los bomberos iniciaron las tareas de escombramiento y enfriamiento. El operativo incluyó el traslado de material al exterior para garantizar la seguridad de la estructura. «Lo que estamos haciendo ahora es sacar la madera esta incendiada hacia la parte de afuera para evitar la propagación hacia el resto de los pallets de madera», destacó el jefe del cuerpo activo.

Respecto a las causas que dieron inicio al fuego, Alagia fue cauteloso e indicó que se determinarán una vez concluidas las tareas preventivas: «Eso va a ser momento después de que realicemos, terminemos de realizar la tarea de enfriamiento y escombramiento». En total, trabajaron dos dotaciones bajo su cargo para controlar la situación y evitar daños estructurales mayores en el predio.