Accidente vial en ruta 65

En la tarde de este sábado 9, siendo las 18:30hs, se produjo un grave accidente vial en RN65 y RN46 (rotonda), en la mano Junín -Gral. Viamonte, donde un automóvil se sale de la cinta asfáltica y vuelca en la zona del préstamo

Conforme informaron desde el Destacamento Vial Junín, por motivos a establecer, se produce el vuelco de un automóvil VW Vento, HEJ775, conducido por Sebastián Fratamico, (22), domiciliado en la localidad de Baigorrita, acompañado por Franco Diaz (19), también radicado e Baigorrita.

Tras el accidente, ambos ocupantes fueron trasladados a HIGA Junín con politraumatismos varios.

En tanto que el tránsito en el lugar fue totalmente fluido, intervinieron en el lugar, personal Dto. Vial Junín, Dto. Seg. Morse y Cría Junín 1ra.

Informe: Néstor Caldiero- Crio Mayor – Jefe Zona Op Vial VIII “Junín”.