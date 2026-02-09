Naon único líder del Torneo de la LNF

Se completo la 13º fecha de la Liga Nuevejuliense de Futbol de Primera A y que deja como único líder del torneo al equipo de Club Atlético Naon, quien el viernes logro una ajustada victoria ante El Fortín, mientras que este domingo, San Martin como visitante cayo derrotado ante Atlético French por 3 a 0.

La fecha que comenzó, recordamos el viernes entre El Fortín y Naon, el sábado, La Niña le gano a Libertad 2 a 1. Y este domingo en Facundo Quiroga, el local perdió ante Agustín Álvarez por 1 a 0, el equipo del palomar es el segundo partido consecutivo que gana.

Mas tarde, en French 3 a 0, ante un desconocido San Martin. En el Abel del Fabro, Once Tigres gano por 3 a 1 ante Atlético Patricios.

Mientras que en el «Ramon N. Poratti», Atlético 9 de Julo recibió a San Agustín, con el condimento que en el equipo granate, además de tener en sus filas varios jugadores «millonarios», su técnico, el Pato Del Pino, fue hasta la temporada pasada DT. de Atlético 9 de Julio.

En ese escenario, gano San Agustín por 1 a 0, con un tiro penal. Sin embargo ambos equipos entregaron todo en la cancha durante los 90 minutos.

Síntesis de la fecha 13

El Fortin 0 vs . Atl. Naon 1

La Niña 2 vs. Libertad 1

Atl. Quiroga 0 vs. Ag. Alvarez 1

Alt. French 3 vs. San Martin 0

Once Tigres 3 vs. Atl. Patricios 1

Atl. 9 de Julio 0 vs. San Agustin 1

Posiciones del campeonato

Atlético Naón – 28

San Martín- 27

Once Tigres – 24

San Agustín -21

Libertad – 21

Quiroga – 18

French 17

Atlético 9 de Julio – 17

Patricios – 1

El Fortín – 11

Agustín Álvarez 10

La Niña – 9

F 14

San Martin – El Fortín

Deportivo San Agustín – French

Atl. Patricios – Atl. 9 de Julio

Atl. La Niña – Once Tigres

Ag. Álvarez – Libertad

Atl. Naon – Atl. Quiroga