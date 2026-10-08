Naon: Quedo habilitado el SUM de las escuelas EP Nº 17 y Sec Nº 1

Desde el Consejo Escolar del partido de 9 de Julio informaron que con una inversión de 66 millones de pesos, que habilitado el Salón de Usos Múltiples (SUM), construido en la planta baja de la Residencia de las escuelas Primaria 17 y Secundaria 1 de la localidad de Carlos Maria Naon.

Conforme detallo a El Regional Digital, Valeria Maidana, presidente del Consejo Escolar, el inicio del lejago de obra se inicio en el añ 2025, y tiene como propósito brindar a la comunidad educativa un espacio adecuado y funcional para el desarrollo de actividades institucionales, educativas y recreativas. Los trabajos se llevaron a cabo con fondos provenientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A lo que se sumo el trabajo de la Cooperadora de la Escuela que generaron fondos para terminar labores de pintura, informo.

Recambio de sanitarios en Escuela Tecnica Nº 2

En otro orden informaron que se están renovando las tres baterías de baños —de aulas y taller, de la Escuela Tecnica Nº 2 Mercedes V. de Labbe, algunas de las cuales se encontraban inutilizadas. Además, se están reemplazando los inodoros a «la turca» que existían por 26 inodoros con mochila, mejorando las condiciones de uso para toda la comunidad educativa.

Este trabajo es posible gracias al esfuerzo conjunto entre el Municipio, el Consejo Escolar y la Cooperadora Escolar, articulando recursos y voluntades para seguir mejorando la infraestructura de nuestras escuelas.