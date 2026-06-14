Nació en un pueblo del interior de Santa Fe, revolucionó a la nación más grande del mundo y hasta lo llamó Trump: Pochettino y su ilusión en Estados Unidos

De nacer en un pueblo de menos de cuatro mil habitantes a hablar por teléfono con el máximo mandatario del mundo, la historia de Mauricio Pochettino tiene ribetes fantasiosos y este viernes escribió una nueva historia debutando por goleada con la Selección de Estados Unidos en un Mundial que quedará para la historia.

Nacido en Murphy, a 300 kilómetros de Santa Fe capital, Mauricio Pochettino supo brillar como futbolista en Newell’s -donde debutó de la mano de Bielsa y en el exterior- representar a la Argentina en un Mundial, dirigir a Messi en el PSG sin éxito y ahora ser técnico de la selección de un país donde no tiene tanta tradición futbolera.

En la previa al juego entre Estados Unidos y Paraguay, Mauricio Pochettino recibió el llamado de Donald Trump, que entre otras cosas le dijo: “Sos un DT fantástico, tienes una gran oportunidad de llegar hasta el final”.

Pochettino de 54 años inició su carrera futbolística en Newell ‘s, siendo un férreo defensor central, en la Lepra salió campeón del fútbol local entre 1990 y 1991 y subcampeón de la Copa Libertadores en 1992. Su carrera futbolística continuo en el Espanyol de Barcelona, PSG, Bordeaux y la Selección Argentina, con la cual disputó el mundial 2002.

Como técnico debutó en el Espanyol y tuvo cinco temporadas, para después pasar a la Premier League, donde dirige al Southampton, hizo historia con el Tottenham, dirigiendo seis temporadas y llevándolo a una final de Champions League, para después pasar al PSG y dirigir a Messi, Neymar y Mbappe, pero sin conseguir el objetivo principal y solo títulos a nivel local.

En Europa su último paso fue con pocas luces en el Chelsea donde sólo dirigió una temporada antes de asumir como técnico de la Selección estadounidense, donde dirigió su primer mundial y debutó con una goleada.

El pueblerino de Murphy revolucionó a la nación más importante del mundo, con la mayor goleada de la historia, ya que nunca había convertido cuatro goles en un Mundial, con un juego claro, ofensivo que ilusiona a uno de los dueños de casa a poder ser protagonistas en la máxima cita del soccer.