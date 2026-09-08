Nace una nueva carrera de «10Km»: En la 2da. edición de «Los Pinos Lubricantes» Ganaron Gonzalo Grandays de Saladillo y Alexia Palacios de 9 de Julio

La reciente 2da. edición de la Carrera 10Km organizada por la empresa «Los Pinos Lubricantes», dejo en claro que centenares de atletas le dieron vida y nacimiento a una nueva carrera de atletismo en el partido de 9 de Julio y que suma a la región.

Lo que nació como parte de un festejo de sus 20 años en la empresa de lubricantes, en el 2024 y que se reedito en este 2026, a sus organizadores los empuja en pensar y diagramar la 3era. edición en el 2027, ya que la respuesta obtenida fue mas que favorable. Desde la organización informaron mas de 400 inscriptos que corrieron en la modalidad 10km y 5km., cuyos ganadores fueron:

5 kilómetros Femenino: Carmen Anca – 9 de Julio Masculino: Ricardo Anca – 9 de Julio 10 kilómetros Femenino: 1-Alexia Palacios – 9 de Julio 2-Teresita Regueiro – 9 de Julio 3-Natalia Raban – Carlos Casares Masculino: 1-Gonzalo Grandays – Saladillo 2-Ezequiel Aguilera – Saladillo 3-Gaspar Andreoni – Gral. Viamonte

Balance de los 10 Km «Los Pinos Lubricantes»

En el balance, Judit Torrilla, coordinadora de todo el evento, destaco que se logro un evento que se pensaba para darle a la ciudad, por lo visto, y la idea es que se convierta en un clásico, ya que se hayan inscripto mas de 400 personas, a lo que se sumo mucha gente junto a la Municipalidad para organizar todo, es una gran alegría, donde destaco el trabajo de Agustina Boggiano y Adriana Luberriaga, que coordinaron el equipo de trabajo, informo.

Para Judit, organizar esto es también una enseñanza para ellos como empresa, en que la base de todo es el equipo, y aqui quedo demostrado, celebro la vocera de Los Pinos Lubricantes, empresa que hoy opera comercialmente en todo el territorio provincial, en La Pampa y desde hace tres años, son distribuidores oficiales en toda la Patagonia de aceites y grasas de Mobil para automóviles, motos, transporte pesado, maquinas agrícolas, aviación y náutica.

Hechos que se destacaron en los 10Km de «Los Pinos Lubricantes»

La carrera tuvo algunos hechos a destacar, como la gente de Envión que se sumo con atletas con discapacidad, donde corrieron dos personas en sillas de ruedas y que fueron asistidos y un atleta no vidente, también acompañado por un «guía».

Otro de los hechos, fue la presencia de un Bombero Voluntario de la localidad de Baigorrita (Gral. Viamonte), quien corrió con el atuendo de bombero y portando un equipo de aire, cuyo peso es de 13kilos. El objetivo es llevar un mensaje: que cualquier persona puede emprender correr, repitió a quien le preguntaba porque lo hacia.

Sin duda, Pancho Aguilera con sus 80 años se emociono al terminar la competencia de 10Km. y una vez mas demostró que cuando se pone voluntad por parte de la persona es posible lograr un objetivo.

Tambien se sumaron entidades como Dislexia 9 de Julio y CEAs 9 de Julio, entidades que trabajan en la concientización sobre dislexia y autismo, los corredores portaron una cinta celeste que visualizo esta condición que tienen las personas, en especial niños y niñas.

La carrera también conto con el apoyo de instituciones y personas que fueron parte tanto en la largada, durante el trayecto de la carrera y en la meta final. A ello se sumo la Intendente Municipal María José Gentile quien además de saludar a los participantes y organización, celebro el evento.