Gracias: El ciclo «Agosto a Todo Teatro» 2026, aportó más de 30 millones a instituciones

El grupo teatral «Agosto a Todo Teatro» que impulsa Caritas 9 de Julio cerro su ciclo 2026 el ultimo sábado 5 con todos los aplausos con su obra «cualquiera puede ser un asesino», y que genero durante todo el mes de agosto salas llenas en el Rossini.

Culminado el ciclo teatral 206, desde la organización dieron a conocer los números finales, ya que lo recaudado fue distribuido entre instituciones que se encargaron de la venta de entradas para cada una de las funciones, nueve en total y de la que se sumaron veinte instituciones del distrito.

En un informe dado por la entidad, el ciclo teatral «Agosto a Todo Teatro» 2026, entrego mas de 30 millones de pesos distribuido entre las entidades.

El director de Agosto a Todo Teatro, Eduardo Bonoldi, agradeció a los actores, al equipo técnico, al público y a las empresas que acompañan cada año esta propuesta solidaria.

Cabe destacar que la obra «Cualquiera puede ser un asesino», contó con las actuaciones de Sergio Pignataro, Sergio Carassai, Florencia Bravo, Natalia Poggi, Bibiana Di Sario, Matías Alzua, Gustavo Falco, Carlos Del Castillo y Martín Bonafina.