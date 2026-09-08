Capacitan a personal de vacunación de todo el distrito

En el marco de la Capacitación PAI 2026, el pasado viernes se desarrolló una jornada de formación sobre las vacunas BCG y PPD, destinada a equipos de salud de los CAPS y hospitales municipales, tanto urbanos como rurales.

La actividad contó con la participación de profesionales del Hospital Julio de Vedia, Clínica Independencia y los distintos centros de atención primaria del distrito.

La clase estuvo a cargo de la Lic. Rosana Vallario, responsable del Vacunatorio del Hospital Julio de Vedia, quien abordó aspectos teóricos y prácticos vinculados a la aplicación de estas vacunas.

La capacitación es dictada por la Escuela Floreal Ferrara.

La instancia teórica se complementa con prácticas en el Hospital y los CAPS, desarrollándose en esta oportunidad en el nuevo CAPS del barrio Alborada.

Estas instancias permiten fortalecer y actualizar los conocimientos de los equipos de salud, contribuyendo a mejorar las prácticas de vacunación y la atención de la comunidad.