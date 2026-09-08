Ruta 5: Choque entre camiones a metros de la rotonda de acceso a Casares

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este martes en uno de los accesos a Carlos Casares, cuando dos camiones protagonizaron un choque por alcance a pocos metros de la rotonda de ingreso a la ciudad.

El hecho ocurrió poco después de las 3 de la mañana, generando algunas complicaciones en la circulación vehicular durante las horas posteriores, hasta que los rodados involucrados pudieron ser retirados del lugar.

Uno de los camiones frenó para ingresar a la rotonda

De acuerdo con la información que pudo recabar Casares On Line, el accidente tuvo como protagonistas a dos camiones marca Iveco.

El primero de ellos, equipado con caja térmica, era conducido por Alexis Piro, domiciliado en Paso del Rey. Por circunstancias que deberán establecerse, el transporte frenó cuando se disponía a ingresar a la rotonda.

Detrás circulaba otro Iveco, perteneciente a la empresa Andreani, al mando de Pablo Capitanelli, con domicilio en Junín.

Según las primeras informaciones, el conductor del segundo vehículo no habría logrado detener la marcha a tiempo y terminó impactando contra la parte trasera del camión que circulaba delante.

Importantes daños en la cabina

Como consecuencia de la colisión, la cabina del camión de Andreani sufrió importantes daños materiales producto del fuerte impacto.

Afortunadamente, y pese a la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

El saldo del siniestro fue, de esta manera, exclusivamente de daños materiales.

Tránsito reducido durante algunas horas

Los vehículos permanecieron en el sector durante un tiempo, por lo que la circulación en el acceso se vio reducida y debió realizarse con precaución mientras se trabajaba para retirar los camiones involucrados.

Finalmente, los rodados fueron removidos y el tránsito pudo recuperar su normalidad.

Las circunstancias precisas que provocaron el choque serán materia de las actuaciones correspondientes.

Fuente: Casares on line