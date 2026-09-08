Música, emoción y una década de historia, así transcurrieron los tres días de celebración de los 10 años de la Orquesta de 9 de Julio

La Orquesta 9 de Julio celebró el pasado fin de semana su décimo aniversario con una serie de presentaciones especiales que convocaron a un muy numeroso auditorio y reunieron a músicos, artistas invitados, autoridades y un numeroso público que acompañó cada una de las propuestas.

La celebración comenzó el viernes con la presentación de la propia Orquesta 9 de Julio, continuó el sábado con la participación de Aire Líquido y tuvo su cierre el domingo en el Salón Blanco, junto al reconocido músico Lucio Mantel.

Las distintas propuestas permitieron recorrer parte de la historia y la evolución de una formación que nació en 2016 con apenas ocho integrantes y que actualmente reúne a 45 músicos.

La Intendente Municipal, María José Gentile acompañó especialmente el aniversario de la formación y procedió además a la entrega de recordatorios a todos los integrantes de la Orquesta, como reconocimiento a su trayectoria y compromiso, y también a los exfuncionarios de Cultura Julia Cereigido y Marcos Galvani, impulsores de la creación y el crecimiento de la formación durante sus respectivas gestiones.

En breves palabras, Gentile destacó la emoción que siempre genera escuchar a la Orquesta 9 de Julio y puso en valor el fuerte sentido de pertenencia que mantiene con la comunidad. En ese sentido, señaló que la formación es una verdadera embajadora de Nueve de Julio y aseguró que continuará contando con el permanente acompañamiento del municipio.

A lo largo de estos diez años, bajo la dirección de Cristian Luzza desde sus comienzos, la Orquesta fue ampliando su presencia en la vida cultural de la ciudad y participó de conciertos, encuentros y diferentes propuestas artísticas.

Ese crecimiento también permitió la creación de nuevos proyectos, como la Orquesta Infantil, Mayo Sinfónico, ensayos abiertos y presentaciones compartidas con coros, bandas y músicos invitados.

El aniversario tuvo así un cierre acorde con la historia construida durante esta década, con la participación de más de 50 músicos en escena junto a Lucio Mantel en el Salón Blanco Municipal, coronando un fin de semana que volvió a mostrar el fuerte vínculo entre la Orquesta 9 de Julio y la comunidad.