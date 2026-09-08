El Frente Renovador pone un freno a Kicillof y pide que la próxima gestión designe a los jueces de la Suprema Corte

Mientras la Suprema Corte de Justicia insiste en la necesidad de cubrir las vacantes que afectan el funcionamiento del máximo tribunal, el Frente Renovador salió a fijar una posición que condiciona la estrategia del gobernador Axel Kicillof. La diputada bonaerense Sofía Vannelli consideró que la designación de los futuros ministros debería quedar en manos de la próxima administración y no de la actual.

La definición llega en un momento clave. El Ejecutivo prepara el envío al Senado de unos 200 pliegos para cubrir cargos judiciales, pero la discusión sobre la integración de la Suprema Corte continúa sin avances concretos y atravesada por las negociaciones entre los distintos sectores del oficialismo y la oposición.

Durante el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial, realizado en Mercedes, Vannelli afirmó que, “considerando que pasó tanto tiempo y que no se impulsó ninguna gestión, sería más conveniente que la terna la eleve el próximo gobernador o gobernadora”. En ese sentido, remarcó que “Axel Kicillof ya está concluyendo su segundo mandato“.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas. El posicionamiento del massismo aparece como una señal hacia el interior de Fuerza Patria, donde la integración de la Suprema Corte constituye uno de los temas más sensibles de la agenda institucional.

En los últimos meses, la propia Corte volvió a manifestar la necesidad de avanzar con la cobertura de las vacantes para aliviar la sobrecarga de trabajo del tribunal. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos mantiene paralizada una negociación que requiere mayorías especiales en el Senado.

En ese escenario, la postura expresada por Vannelli limita el margen político del gobernador para impulsar una renovación del máximo tribunal antes del final de su mandato.

Durante su exposición, la legisladora también repasó los proyectos que buscan modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar jueces y funcionarios judiciales.

Según explicó, actualmente existen nueve iniciativas en tratamiento que pueden agruparse en cuatro grandes ejes: los mecanismos de evaluación y la frecuencia de los concursos, la composición del organismo, el régimen de suplencias y la paridad de género.

Vannelli sostuvo que el Consejo enfrenta una fuerte presión por la cantidad de cargos sin cubrir. “Hoy contamos con 360 vacantes frente a 17.040 exámenes tomados”, señaló, y consideró que el Ejecutivo no acompañó con el mismo ritmo el envío de los pliegos elaborados por el organismo.

Además, destacó que las distintas propuestas legislativas buscan fortalecer la transparencia de los concursos, revisar los mecanismos de evaluación de postulantes, garantizar la paridad y mejorar la eficiencia del sistema de selección de magistrados.