Concejo Deliberante de 9 de Julio: Hoy se desarrollara una nueva Sesion Estudiantil

Conforme informaron desde la Inspección Distrital de Educación y del Concejo Deliberante de 9 de Julio, a las 13:30hs habrá de desarrollarse una nueva Sesión Estudiantil de la que participan alumnos del 5to y 6to años del nivel secundario del distrito de las localidades de Carlos María Naon, Facundo Quiroga, 12 de Octubre, Morea, Patricios, French, y de la ciudad de 9 de Julio.

Son 20 proyectos donde se destacan temas de preocupación de los jóvenes como caminos rurales, viviendas, salud como contar con un Botiquín Farmacéutico en Patricios o una cancha de vóley en French. Desde la Escuela Secundaria de La Corona presentaran un proyecto de construcción de un Playón Deportivo, también se destacan proyectos sobre jóvenes, el cuidado de espacios publicos, luminarias en localidades y Ciudad Nueva, entre otros proyectos.