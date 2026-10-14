Murió en Morón “el Roña” Castro, campeón mundial que pasó del ring a los comedores

El excampeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Jorge Fernando “Roña” Castro, murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, en Morón, provincia de Buenos Aires. Se descompensó durante la madrugada en el Bingo de Morón y el equipo de emergencias que llegó al lugar no logró reanimarlo.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, se ganó también el apodo de “Locomotora” a fuerza de noquear rivales por medio mundo. En su última etapa, su rutina era otra: levantarse a las cinco de la mañana para ir al Mercado Central a buscar verdura para los comedores que sostenía en el conurbano bonaerense.

Según trascendió, Castro sintió un fuerte dolor de pecho cerca de la medianoche, dato que dio su compañero de streaming Jonathan Di Primio. Tras un llamado al 911, llegó al bingo, sobre la calle San Martín, un móvil comando de la patrulla de Morón.

La causa quedó caratulada como averiguación de causales de muerte y está a cargo de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Morón. Versiones policiales indican que tenía diabetes y que el episodio podría estar vinculado con su tratamiento con insulina, algo que no fue confirmado oficialmente.

En el último tiempo se había instalado en Morón, donde preparaba la apertura de un comedor para unas 500 personas.

Del lustrabotas al campeón del mundo

Creció con cinco hermanos, conoció el hambre desde chico y antes de pelear lustraba zapatos. A los 15 se metió en el boxeo tras varias peleas callejeras, que además le dejaron el apodo de Roña por su estilo agresivo.

Se consagró campeón del mundo el 12 de agosto de 1994, en Tucumán, por decisión dividida ante el estadounidense Reggie Johnson. Cuatro meses después, el 10 de diciembre, defendió el cinturón en Monterrey, México, frente a John David Jackson, que llevaba 32 peleas sin perder.

Castro tenía cortes sobre los dos ojos y el árbitro Stanley Christodoulou estaba por frenar el combate cuando conectó un gancho de izquierda que mandó a Jackson a la lona. Lo derribó dos veces más y ganó por nocaut técnico en el noveno asalto. “The Ring” la eligió la pelea del año.

Perdió el título en 1995 ante el japonés Shinji Takehara. Enfrentó a Roy Jones Jr. en 1992 y a Roberto Durán dos veces en 1997: perdió por puntos en Mar del Plata y ganó la revancha en Panamá.

En 2005 chocó su auto en Puerto Madero y pasó 23 días en coma en el Hospital Argerich. Se retiró en 2007 con 144 peleas, 130 victorias (90 por KO), 11 derrotas y 3 empates, según BoxRec.

La pelea más larga fue en los barrios

Con la pandemia, el gimnasio que estaba por inaugurar en Temperley se convirtió en cocina popular. La primera vez esperaban a veinte o treinta personas y se presentaron más de setenta.

Con los años, la red llegó a 14 comedores y nueve merenderos. Contaba últimamente que en dos años las personas asistidas pasaron de 2100 a 6400, y que a las filas se habían sumado jubilados que lloraban porque la plata no les alcanzaba.

Su motor era la memoria de la infancia. “Yo pasé hambre, pasé frío, a mí no me lo puede contar ningún político”, dijo en una entrevista con Infobae. Descartaba dar el salto a la política: aseguraba que ya había hecho su plata con el deporte y que hacía esto porque la gente no tenía para comer.