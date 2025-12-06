Mundial 2026: Argentina ya conoce a sus rivales y el exigente cruce que podría tener en 16avos

La Selección argentina quedó encuadrada en el Grupo J del mundial 2026, tras el sorteo realizado en el Centro John F. Kennedy de Washington. Los dirigidos por Lionel Scaloni compartirán la fase de grupos con Argelia, Austria y Jordania, y buscarán dar el primer paso hacia su cuarta estrella en un torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, con un formato ampliado que incluirá 16avos de final como primera instancia eliminatoria.

Más allá de la fase inicial, el sorteo dejó un panorama exigente para la “Albiceleste”. En caso de terminar primera en su grupo, Argentina se enfrentará al segundo del Grupo H en Miami, donde se destacan España y Uruguay como candidatos principales. Si finaliza segunda, el cruce será ante el ganador de esa misma zona en Los Ángeles. Esto anticipa una instancia de 16avos que podría definir la ruta hacia los octavos y cuartos de final, con enfrentamientos de gran nivel incluso en etapas tempranas. Entre los cruces más esperados, los fanáticos sueñan con un duelo frente a Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, potencial candidato al título.

Austria llega al Mundial con credenciales sólidas tras una clasificación convincente. Finalizó primera en su zona europea con 19 puntos, superando a Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino, con seis victorias, un empate y una derrota. Su última participación mundialista fue en Francia 1998, mientras que su mejor desempeño histórico data de Suiza 1954, cuando alcanzó el tercer puesto. El plantel dirigido por Ralf Rangnick cuenta con figuras de proyección internacional como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautovic, su máximo goleador.

Argelia, un retorno apoyado en su solidez

Tras ausentarse desde Brasil 2014, Argelia regresa con una campaña sólida bajo la conducción de Vladimir Petkovi. Líder de su zona africana con 25 puntos, sumó ocho triunfos, un empate y una sola derrota, con 24 goles a favor y solo ocho en contra, situándose entre los equipos más eficientes del continente. Mohamed Amoura se perfila como su principal referencia ofensiva con diez goles. Entre sus antecedentes históricos destaca la recordada victoria ante la República Federal de Alemania en el Mundial de España 1982.

Jordania, una clasificación histórica

El Mundial 2026 marcará la primera participación de Jordania en la Copa del Mundo. El equipo clasificó tras finalizar segundo en su grupo de la tercera ronda asiática con 16 puntos y llega con un plantel experimentado, cuyo promedio de edad supera los 28 años. Su reciente subcampeonato en la Copa Asiática 2023 refleja el mejor momento futbolístico de su historia, y potencia la ilusión con la que desembarcará en Norteamérica.

Historial de enfrentamientos

Argentina solo registró un precedente ante Argelia, en un durísimo encuentro disputado en 2007, cuando el equipo dirigido por Alfio Basile se impuso por 4-3 en el Camp Nou. Contra Austria, la “Albiceleste” jugó dos veces: una goleada 5-1 en Viena y un empate 1-1 en 1990, antes del Mundial de Italia. El partido frente a Jordania será el primero en la historia entre ambos seleccionados.

Un sorteo con presencia política

La ceremonia contó con la presencia del expresidente estadounidense Donald Trump, invitado por la FIFA tras recibir un reconocimiento institucional. Durante su intervención, destacó la expectativa que genera el torneo y subrayó que tanto Estados Unidos como Argentina llegan con aspiraciones altas. Además, aprovechó para elogiar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, describiéndolos como referentes globales del fútbol.

Con el grupo definido y la primera fase ya trazada, la Selección argentina se prepara para un Mundial que promete ser histórico: tres rivales de distintos continentes, estadios icónicos y la posibilidad de cruces tempranos que podrían definir el camino hacia la gloria. La “Albiceleste” ya tiene un panorama claro: debutar frente a Argelia, mantener la contundencia frente a Austria y cerrar la fase ante Jordania, mientras sueña con los desafíos que vendrán en la etapa eliminatoria.