Motores Villa crece en soluciones para el campo y el hogar

La empresa nuevejuliense Motores Villa, fue parte del marco de la 129º Expo Rural de 9 de Julio, donde desplego todo su abanico de herramientas para bosque y jardín, agro, tambo y criaderos de cerdos y aves con sus motores de grupo generadores eléctricos de 20 a 1250 kva diésel 55 kVA. También pudo apreciarse la linea de tractores agrícolas y ganadores de hasta 140 hp.

Leonardo Vera, presidente de la compañía con mas de 80 años en el mercado, nos describió el trabajo que vienen realizando con foco de distribución en todo el país, y sin desatender el mercado local, es que decidieron exponer en 9 de Julio, donde por segundo año consecutivo se pudo apreciar la linea de tractores para el agro.

Los visitantes a la muestra pudieron apreciar, en primer lugar en muy buen estado un viejo motor villa, a ello el amplio abanico de herramientas para bosque y jardin desde cortadoras, motosierras, hoyadoras, motoguadaña, tractores corta césped, sopladores, bombas, pulverizadores, etc.

Tambien toda la potencia en motores de fuerza, generadores eléctricos desde una mínima potencia y hasta de hasta 1500 kva