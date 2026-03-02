Milei inaguró la apertura de sesiones legislativas 2026: Que dijo sobre la agro industria

El presidente Javier Milei anunció el Congreso «más reformista de la historia para hacer frente a cualquier golpe político» y denostó la «herencia recibida» del peronismo, al inaugurar el 144 período de sesiones ordinarias con un discurso que fue permanentemente interrumpido por sus cruces con la oposición.

“Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, expresó Milei durante su encendido discurso ante la Asamblea Legislativa, flanqueado por los titulares del Senado, Victoria Villarruel, y de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el mensaje, transmitido por cadena nacional, el mandatario anunció que impulsará reformas del Código Civil y el Código Comercial, además de una reforma tributaria, para “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” al advertir que “necesitamos menos impuestos y profundizar la apertura económica”, además de “acuerdos comerciales que incluyen reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”.

En su discurso, el presidente Milei realizó varias menciones vinculadas al sector agroindustrial argentino. Durante su exposición, que se extendió por espacio de una hora y media, se refirió a los acuerdos comerciales con Europa y Estados Unidos, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la quita de impuestos para el campo y hasta se animó a proyectar un record productivo de 300 millones de toneladas para la producción granaria.

Pero más allá de estos esbozos, el presidente Milei no anunció medidas concretas para la cadena de valor agroindustrial.