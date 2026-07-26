Milei en la 138º Expo Rural de Palermo: Sin anuncios y la cosecha de aplausos

El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, estuvo presente en la 138° Inauguración de la Exposición Rural de Palermo y comenzó su discurso hablando de la agricultura como fundamento y pilar de la civilización actual; luego respasó los logros obtenidos por la agroindustria nacional (desde su administración) y finalizó sus palabras

«Trabajar el suelo y domesticar lo salvaje no es otra cosa que hacer civilización, por lo que sin el trabajo de la tierra no seríamos muy diferente de los animales«, comenzó el presidente.

Y continuó: «En otras palabras, domesticar la tierra es lo que nos permitió domesticarnos a nosotros mismos. Por eso, cuando la política ataca el campo, no ataca un sector, ataca el cimiento mismo sobre el que se levantó todo lo demás y la base de nuestra nación, porque, gracias a la producción agrícola, aquel nuevo mundo pudo independizarse del viejo, desarrollar su propio sistema económico e incorporarse a la economía global como un actor fundamental».

Previamente el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolas Pino, le habia reclamado se bajen las retenciones agricolas a cero, a lo que Milei en el uso de la palabra dijo, van a bajar.

«Hoy, tras dos años de reformas, mostramos resultados concretos: récords en superficie sembrada, producción, exportaciones y empleo agroindustrial. El campo argentino vive una revolución expansiva e intensiva, clave para la estabilidad y el crecimiento nacional; nunca más debe ser menospreciado ni atacado«, subrayó el presidente.

Mercados, superávit y leyes en camino

Luego de repasar las estadísticas récord del campo argentino, el Presidente indicó que «la baja de retenciones mejoró notablemente la relación de precios del maíz y la soja respecto a Chicago; el productor recibe más del precio internacional y seguirá subiendo hasta alcanzar el 100%. El campo logró récords aún con retenciones, y ahora avanzamos hacia su liberación total».

«Eliminamos trabas, bajamos impuestos, facilitamos inversiones y modernizamos regulaciones, lo que ya impulsa exportaciones y crecimiento en energía y minería. Nuestra tarea es quitarle al campo el peso del Estado, reducir costos, burocracia y abrir nuevas vías de financiamiento, sentando las bases para un sector agropecuario pujante y protagonista del desarrollo argentino«.

«Reducimos el costo de warrants y permitimos a los productores emitirlos para financiarse, además de lanzar el pagaré mercancía. Mejoramos el acceso a Internet rural con Starlink, beneficiando a 3 millones de usuarios y próximamente a 6000 escuelas rurales gracias a kits donados y financiamiento adicional. Abrimos y reabrimos más de 500 mercados internacionales, firmamos acuerdos clave y buscamos ampliar el acceso global de nuestros productos, mientras seguimos trabajando en resolver el tema de las retenciones», afirmó Milei.

Destacó además la eliminación de retenciones a lácteos, carnes y economías regionales. «Bajamos retenciones a soja, maíz, trigo y cebada, con cronograma claro y previsibilidad para el productor. Todo esto es posible gracias al superávit fiscal, que es la base de nuestro futuro y condición para bajar impuestos«, dijo.

Además defendió el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada presentado por Federico Sturzenegger que, de aprobarse y según el Presidente, ingresarían 15.000 millones de dólares por inversiones extranjeras.

«Existen cientos de negocios que requieren compra de tierras a escala y que quieren venir a invertir a nuestro país. Hablo de la industria forestal, la industria láctea, ciertas economías regionales y el riego para volver viable cultivos en zonas áridas, por mencionar algunos. Dadas nuestras restricciones actuales, son sectores que se encuentran subexplotados«, subrayó.

«Con la aprobación de la ley, estimamos una inversión de quince mil millones de dólares en estas industrias. Además, en las últimas semanas trascendió una noticia de vital importancia por el sector que le cambia la ecuación para las próximas décadas. Gracias al boom del gas, se anunció una inversión de dos mil setecientos millones de dólares para la construcción de una planta de urea granulada con una capacidad de dos punto uno millones de toneladas anuales a partir de 2029«, señaló.