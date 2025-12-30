Milei congela su sueldo y el de Villarruel por tiempo indeterminado

Javier Milei decidió congelar por tiempo indeterminado su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, al tiempo que habilitará una actualización de haberes para ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete nacional.

De acuerdo con lo señalado desde el entorno presidencial, la decisión apunta a que tanto Milei como Villarruel queden excluidos del incremento salarial que alcanzará al resto de la planta política del Ejecutivo. «Fueron los únicos elegidos por la gente», justificaron desde Balcarce 50 para explicar la excepción.

La actualización de sueldos alcanza a los cargos jerárquicos del Gobierno por primera vez desde el inicio de la gestión, tras reconocer una pérdida del poder adquisitivo cercana al 60% producto de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

En ese marco, el presidente resolvió no aplicar el aumento a su propio haber ni al de su compañera de fórmula. Actualmente, el esquema salarial establece que el Presidente percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. Según fuentes oficiales, el aumento previsto para los funcionarios quedaría, en promedio, un 30% por debajo de la inflación acumulada.