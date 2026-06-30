Miércoles 1 de Julio: Colecta de sangre en la localidad de Patricios
Sigue adelante la labor del Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia. Está prevista una nueva colecta externa, a realizarse el miércoles 1º de julio a partir de las 13.00 horas en la Escuela Secundaria Nro 9 de Patricios.
Aquellas personas en condiciones e interesadas en donar sangre pueden reservar turnos a los teléfonos 02317 – 518377 (Ornela Cristaldo) 2317 – 513080 (Valentina Vicente).
REQUISITOS PARA DONAR SANGRE
– Cada donante debe tener entre 16 y 65 años de edad.
– Para donar sangre deben tener un buen estado de salud.
– Concurrir con su DNI para acreditar su identidad.
– Desayunar antes de concurrir (no consumir lácteos, ni grasas).
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