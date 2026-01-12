Meteotsunami en la costa argentina: una ola gigante mató a un hombre y dejó al menos 35 heridos

Un fenómeno meteorológico poco frecuente provocó una tragedia este lunes en la costa atlántica argentina. Un hombre joven murió en Santa Clara del Mar tras ser alcanzado por una ola gigante que lo arrojó violentamente contra las rocas, en el marco de un evento identificado como meteotsunami. La información fue confirmada por Fabián García, responsable de Defensa Civil, en declaraciones al canal TN.

Además de la víctima fatal, las autoridades informaron que al menos 35 personas resultaron con heridas leves, mientras que otra sufrió un infarto y permanece internada bajo observación médica. El episodio generó escenas de pánico entre turistas y vecinos que se encontraban en la zona costera.

García explicó que se trató de un evento “totalmente previsible” desde el punto de vista meteorológico y buscó llevar tranquilidad al aclarar que “no significa que vaya a haber repetición”, descartando un riesgo permanente o inmediato para la región.

Por su parte, la meteoróloga Marina Fernández precisó que el fenómeno registrado corresponde a un meteotsunami, un evento poco común, pero conocido dentro de la meteorología, que puede provocar un aumento repentino del nivel del mar y olas de gran tamaño.

Qué es un meteotsunami

A diferencia de los tsunamis tradicionales, que son provocados por terremotos o movimientos sísmicos en el fondo del mar, el meteotsunami tiene origen atmosférico. Se produce a partir de cambios bruscos en la presión del aire, tormentas intensas o fuertes ráfagas de viento, que generan ondas en el mar. Al llegar a zonas costeras, estas ondas pueden amplificarse y provocar olas violentas e inundaciones repentinas.

Especialistas remarcan que, aunque sus efectos pueden ser similares a los de un tsunami, no se trata de un fenómeno sísmico, sino meteorológico, y su aparición depende de condiciones muy específicas.

La noticia continúa en desarrollo y se esperan nuevas actualizaciones oficiales sobre el estado de los heridos y las pericias para reconstruir con mayor precisión cómo se produjo el trágico episodio.